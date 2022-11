Viral: una de las influencers españolas del momento mostró el antes y después de su retoque estético

Cada vez es más común que dentro del mundo de la belleza muchos se hagan retoques estéticos. Quizás en el pasado el tema de los tratamientos y las operaciones para cambiar alguna parte del cuerpo era un tema taboo y muchas persona elegían ocultarlo. Sin embargo, esta situación ha cambiado y al día de hoy gran cantidad de famosos y celebridades de internet muestran sus transformaciones. Esto mismo ha sucedido con una reconocida influencer española.

En este caso Teresa Andrés Gonzalvo enseño el antes y después de su cuerpo, luego de haberse sometido a un retoque sin cirugía. La bloguera de moda se sumó a la lista de celebrities que no tienen miedo a exponer los retoques que se hacen en las redes sociales. Son muchas las mujeres que han tenido el coraje de mostrarse, pues Lele Pons ha mostrado los cambios en su nariz luego de la rinoplastía, así como también María Pombo. Marta Díaz es otra de las influencers que ha utilizado su cuenta de Instagram para hablar de su cirugía para reducir los pechos.

Además de ser una de las creadoras de contenido más reconocidas de España, Teresa tiene "Enea" una clínica de medicina estética, junto a la doctora Gracia Bañón. Por esta razón, la influencer decidió hacerse un tratamiento de belleza, una especie de liposucción pero sin necesidad de entrar en un quirófano, pues ahora existen procedimientos para evitar recurrir a una operación.

"Me hice un tratamiento que es una especie de liposucción sin cirugía mediante unos aplicadores que se ponen en una zona localizada donde se acumula más grasa. A pesar de que ser una chica superdelgada, no quiero que se me malinterprete porque sé que soy muy delgadita, pero tengo ahí una zona de grasa", expresó la influencer refiriéndose a la zona externa de los muslos, las llamadas cartucheras.

El antes y después de Teresa Andrés Gonzalvo, imagen de Instagram.

Gonzalvo publicó unas fotos en bikini donde se puede observar claramente el antes y después. Asimismo, comentó que personalmente no le gustaba esa parte de su cuerpo, así que decidió probar el tratamiento y quedó muy a gusto con el resultado. Además, agregó que no descarta hacer otra sesión en el futuro.