Así era la casa que tenía Manelyk González antes de ser famosa

Manelyk González es una de las mujeres más bellas de todo México, y lo demuestra con cada sesión de fotos que publica en las redes y que, rápidamente, se llena de ‘me gustas’ y de comentarios. Pero no sólo destaca con su increíble belleza y figura, puesto que la influencer es conocida como la “chica reality”, por haber participado en el exitoso ‘Acapulco Shore’.

Después de dicho programa, González volvió a brillar delante de diferentes proyectos. Este año, la joven actriz estuvo en boca de todos gracias a su participación en ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’, donde mostró su talento en la pista de baile, y dejó en claro que puede hacer bien todo aquello que se propone. Para la primera parte del certamen, Mane tuvo a Carlos Speitzer como pareja de baile y juntos llegaron muy lejos. Ahora, la mexicana tiene de compañero a Luis “El Potro” Caballero y planean ser finalistas.

Sin dudas, Mane tiene muchos fanáticos que la apoyan en cada nuevo proyecto, por lo que es una de las personalidades más queridas y apoyadas del internet. Esto se puede ver al contar con 15 millones de seguidores tan solo en Instagram, con quienes González charla a diario y les muestra su día a día. Es más, recientemente, Mane se sinceró con sus ‘followers’ y mostró cómo era la casa de su infancia, muy alejado a lo que todos esperaban de ella, ya que creció en el seno de una familia trabajadora de clase media.

La casa donde Mane pasó su infancia

Si bien Manelyk ha revelado en más de una ocasión cómo fue su infancia, en los últimos días la influencer compartió un video concreto de cómo se ve desde fuera la casa en la que vivió cuando era una niña. Esto se hizo viral en cuestión de horas, ya que impactó a sus seguidores.

De acuerdo a lo que trascendió, la celebrity vivió en una colonia de Coapa, en la Ciudad de México, donde había una especie de vecindad. “Yo vivía aquí, mi ventana era esta, ahorita ya le pusieron esa cosita de ahí pero yo me escapaba por que me brincaba de ahí y pues ya me quedaba para acá, es una casa donde hay muchos departamentos, viene siendo como una vecindad ¿verdad?”, contó Manelyk.

Casi al finalizar el video, Mane aseguró que la llena de felicidad mostrar a sus seguidores aquella parte de su vida, para que sepan que se crió desde abajo y que, poco a poco, pudo obtener lo que siempre soñó.