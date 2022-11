Brad Pitt por fin dijo qué piensa acerca de sus hijas, Shiloh y Zahara Jolie-Pitt

Como cualquier padre, Brad Pitt ha expresado cuánta emoción le causa ver que sus hijas mayores están alcanzando sus sueños, ya que Zahara Jolie-Pitt ha conseguido entrar a la universidad y Shiloh Jolie-Pitt se está destacando como bailarina.

El protagonista de ¿Conocen a Joe Black? sostuvo una breve entrevista con Nischelle Turner para Entertainment Tonight, quien le preguntó, entre otras cosas, sobre sus hijas, pues estaba sorprendida del talento que Shiloh ha mostrado para el baile.

“Sí, lo sé, se me saltan las lágrimas. Sí, muy hermosa”, dijo el actor.

SHILOH JOLIE-PITT ES UNA EXPERTA EN LA PISTA DE BAILE

La pregunta obligada fue que si espera que sus hijos se dediquen también a las artes creativas o si prefiere que se mantengan alejados del ojo público, a lo que el actor de Siete años en el Tíbet respondió que ellos deben elegir lo que más disfruten hacer.

No, lo amo, lo amo. Me encanta que encuentren su propio camino, que descubran las cosas que les interesen, que encuentren su propia voz y que florezcan.

La periodista relata que ella solía bailar y le sorprendió bastante ver la forma tan profesional como Shiloh lo hace. Entre risas, la superestrella respondió que de él no había heredado ese talento para el baile, pues él no tiene ritmo ni coordinación.

No sé de dónde lo sacó. Soy el Sr. Dos pies izquierdos aquí.

Después de la tormentosa separación de Brad Pitt y Angelina Jolie, al parecer, lo que más le ha dolido al actor es haber perdido la custodia compartida de sus hijos. En 2021, Pitt decidió solicitar una nueva revisión de la custodia de los niños, presentando un recurso en un alto tribunal californiano, pero se le negó hacer una nueva revisión del caso. ZAHARA JOLIE PITT

En cuanto a Zahara, la hija que adoptó junto a su exesposa Angelina Jolie en Etiopía cuando tenía seis meses de edad, esta tiene un perfil más enfocado a lo humanístico, pues muestra interés por la política y ha conseguido ingresar a la Universidad Spelman.

Spelman College es una universidad privada de artes liberales para mujeres en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, y sus estudiantes son predominantemente afroamericanas. En esta universidad, Zahara se enfocará en lo que le gusta y espera ser una destacada estudiante. ANGELINA JOLIE, BRAD PITT Y SUS SEIS HIJOS.

Ella es muy inteligente y va a prosperar aún más en la universidad. Es un momento emocionante y hermoso para encontrar su propio camino y perseguir sus intereses. Estoy muy orgulloso.

A pesar de que al actor de Seven no se le ha visto últimamente en público con sus hijos, fuentes cercanas al también escultor revelan que cuando coinciden en Los Ángeles, procura cenar con sus hijos más pequeños, ya que, al parecer, Maddox y Pax ya no conviven con él.