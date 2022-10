Peleas, insultos y racismo: el escándalo entre Kanye West, Bella y Gigi Hadid

Ye, conocido anteriormente como Kanye West, el rapero y expareja de Kim Kardashian, desde hace meses ha estado envuelto en diversas polémicas. El lunes pasado, el cantante se presentó en el desfile de modas de Yeezy, en Paris, con una camiseta que tenía una imagen del papa Juan Pablo II, con la frase "White Lives Matter", traducido al español como "Las vidas blancas importan".

Dichas palabras hacen alusión a una frase supremacista que se burla del movimiento "Black Lives Matter", que lucha y se manifiesta en contra de las numerosas muertes de afroamericanos asesinados por la acción policial. Sin embargo, Kanye no apoya este movimiento y en algunas ocasiones ha asegurado que es una farsa.

Kanye West wearing a White Lives Matter hoodie??uD83DuDE33 pic.twitter.com/9Xr7UCQAdF — RapTV (@Rap) October 3, 2022

Por esta razón, cuando el rapero apareció en el desfile vestido con la camiseta, Jaden Smith abandonó el lugar expresando que era incapaz de apoyar semejante mensaje racista, sin embargo las cosas no quedaron ahí. Luego de esto, Gabriella, una editora de moda, se refirió a esto en su cuenta de Instagram: "Las camisetas que este hombre concibió, produjo y compartió con el mundo son pura violencia. No hay excusa, aquí no hay arte", asimismo agregó que siente que el cantante no es consciente de lo que realmente significa subvertir el eslogan de "Black Lives Matter". Por esta razón, Ye contraataco a la mujer y se burló de su apariencia física publicando unas imágenes que luego borró.

Entonces apareció Gigi Hadid, la reconocida modelo, a defender a la editora de moda y expresó en los comentarios: "Ya quisieras tener un porcentaje de su intelecto. Si tus ideas tuvieran un mínimo de sentido, ella sería la única persona que podía salvarte. Como si el dudoso 'honor' de ser invitado a tu desfile impidiera que alguien diera su opinión jajaja. Eres un matón y un chiste". Luego de esta situación, el cantante publicó una fotografía de Gabriella comentando a sus fans que los dos pudieron hablar y solucionar las cosas, sin embargo al pasar las horas decidió borrar la publicación.

Estas últimas horas, Kanye posteó diversas imágenes haciendo referencia a toda esta cuestión y otra vez volvió a encender las redes. En una de las postales se ve a Bella Hadid, la hermana de Gigi, en uno de los desfiles de moda más polémicos, en donde la modelo posó al desnudo mientras en vivo le hicieron un vestido de aerosol. En la imagen el cantante escribió sobre el cuerpo de Bella "White Lives Matter" y escribió en el pie del posteo: "Me hice un vestido camiseta, soy muy buen artista. Soy el Louvre". Luego publicó otras imágenes con el mensaje "Jesus Gang" y siguió apoyando su causa. Por el momento ninguna de las hermanas ha respondido a la publicación.