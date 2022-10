Quién es la tierna actriz de "Abracadabra" que participó en "The Walking Dead"

Desde hace algunos días "Hocus Pocus", también conocida como "Abracadabra" se ha posicionado como el centro de atención, debido a que el pasado viernes 30 de septiembre se estrenó la segunda parte. Esta fue una de las películas de Halloween más exitosas de Disney. Según relata la sinopsis oficial "Luego de mudarse a Salem, Massachusetts, Max Dennison explora una casa abandonada con su hermana, Dani, y su nueva amiga, Allison. Max por accidente libera a tres brujas que en el pasado vivían en el lugar . Con la ayuda de un gato mágico, los chicos deben robar el libro de hechizos de las brujas antes de que se vuelvan inmortales". Te contamos cómo la actriz que interpretó a la pequeña Dani, llegó a trabajar en "The Walking Dead".

Max y Dani en "Hocus Pocus 1". Imagen extraída de Nueva Mujer.

Esta cinta tuvo muy buen recibimiento por parte del público, tal es así que a pesar de que se estrenó en 1994, Disney la sigue transmitiendo en la actualidad, cuando se acerca la época de la noche de brujas, porque muchas generaciones son fanáticas de la cinta. Por esta razón, hace poco apostaron a la historia y realizaron la segunda parte.

La primera entrega tiene como protagonistas a Sarah Jessica Parker, Bette Midler y Kathy Najimy, que interpretan a las hermanas Sanderson, tres brujas que quieren robar almas jóvenes. Por eso, secuestran a la pequeña y tierna Dani, interpretada por Thora Birch, que al momento de filmar la película tenía 10 años. Todas las personas recuerdan con cariño a la tierna niña por su dulce y brillante actuación.

Thora Birch en "Hocus Pocus". Imagen extraída de Good Show.

Sin embargo, y gracias al paso del tiempo por supuesto que la actriz luce totalmente diferente al día de hoy. Thora tiene 40 años y a lo largo de su vida siguió apostando por la actuación así que ha participado en diversos programas de televisión, series y películas. En 1995 participó en "Now and Then" y un año después trabajó en "Alaska". Asimismo, tiempo más tarde comenzó a interpretar papeles más maduros en "American Beauty", "The Hole" y "Ghost World". Hace algunos años la actriz participó en la aclamada serie "The Walking Dead".