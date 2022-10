La Doctora Polo reveló qué cambiaría del mundo y conmocionó a la red con su relato

Si hablamos de una mujer fuerte, imponente, sabia y audaz, sin lugar a dudas se nos viene a la mente la imagen de Ana María Polo. Muchos la conocen sobre todo como la Doctora Polo, la licenciada que estuvo al frente de la conducción de ‘Caso Cerrado’ por 18 temporadas. ¡Y con razón! Pues, nadie quería perderse la resolución de los casos más escandalosos de todo América.

El icónico programa de Telemundo llegó a su fin, momentáneamente, en 2019, pero Polo continúa entrelazando un vínculo con sus seguidores mediante una serie de preguntas y respuestas de Instagram. De esta forma, hace un tiempo, Ana María ha estado más cerca de sus fans que nunca, al menos de forma simbólica.

Precisamente a comienzos de semana, la Doctora Polo volvió a compartir una de las preguntas que le llegan a diario a su casilla de mensaje, hablando de una temática importante. “Aquí tengo una pregunta de Katarina Jesús Fernández que vive en Portugal”, comenzó a decir la Doctora para continuar revelando la interrogación: “¿Si pudiera cambiar algo en el mundo qué sería?”.

La respuesta de la presentadora de 63 años sorprendió a sus fanáticos por la certeza con la que la dio. “Yo creo que los seres humanos tenemos que cambiar, especialmente los que están en el poder, los que dirigen, los que gobiernan, los que marcan el ritmo del mundo, nuestras prioridades”, señaló Polo. En seguida, argumentó: “Todos pensamos que el poder y el dinero nos va a dar toda la felicidad. Y, ¿saben qué? Estas personas que son tan millonarias y tan poderosas, usualmente no son felices”.

Luego, la Doctora continuó haciendo referencia de la importancia del cambio de prioridades para un mundo mejor. “Yo creo que si nuestras prioridades realmente fueran a mejorar, buscaríamos la cura al cáncer, a las enfermedades catastróficas. Esta comunicación que tenemos, que creemos que tanto nos comunicamos, yo creo que fuera mucho más positiva si realmente habláramos de las cosas importantes en la vida”, concluyó Polo.

Ana María Polo y su lucha contra el cáncer de mama

El hecho de que la Doctora Polo mencione la cura de enfermedades terminales como lo puede ser el cáncer de mama, tiene un estrecho vínculo con su experiencia de vida, puesto que ella misma padeció dicha enfermedad, veinte años atrás. Si bien, gracias a la ayuda profesional y a la detección temprana, la pudo superar, hasta la fecha continúa formando parte de campañas de concientización y de prevención.

“El cáncer me dejó más ganas de vivir. Me dejó también que tenemos que cuidarnos, que prestarnos atención, conocer nuestros cuerpos. Debemos hacer conciencia de que el cáncer existe y que es una enfermedad que no tiene muchos síntomas o cuando ya tienes síntomas, quizá ya es muy tarde”, reveló la presentadora de ‘Caso Cerrado’ en una entrevista con la revista People En Español.