No creerás qué tan dura fue la infancia de la Doctora Polo

Mucho se puede hablar de los logros que ha alcanzado Ana María Polo, más conocida como la Doctora que condujo el icónico programa televisivo ‘Caso Cerrado’. Pues, a lo largo de su carrera se mostró como una excelente mujer de leyes, apostando por poner orden y escuchar las voces de los que más lo necesitan. Gracias a esto, millones de televidentes acompañaron cada emisión del programa a lo largo de 18 temporadas, y lo siguen viendo por diferentes plataformas hasta la fecha. Como si fuera poco, el show llegó a recibir una nominación a los Premios Daytime Emmy en la categoría de Mejor Programa Legal de Corte.

De más está decir que ‘Caso Cerrado’ fue un producto sumamente exitoso y que la Doctora Polo trascendió barreras televisivas, siendo la ídola de millones de espectadores en todo el mundo. Sin embargo, esto no fue nada fácil de obtener, sino que requirió de años y años de capacitación, aprendizaje y esfuerzo. En más de una ocasión, la propia Ana María ha contado cómo fue su vida antes del éxito y cómo hizo para llegar a dónde está hoy.

Cómo fue la infancia de la Doctora Polo

Ana María Polo nació el 11 de abril de 1959 en La Habana, Cuba. Pero, su infancia la vivió en Puerto Rico, puesto que cuando sólo tenía dos años, su padre, Joaquín Polo, recibió una gran oportunidad de trabajo en el país boricua, a dónde se mudó con toda la familia. Allí, de acuerdo a Polo, tuvo una infancia relativamente feliz y tranquila, hasta que las cosas empeoraron para los inmigrantes, motivo que los hizo radicarse definitivamente en Miami, cuando ella tenía 17 años.

ANA MARÍA POLO CUANDO ERA NIÑA. FOTO: ARCHIVO.

En una entrevista con el canal de Youtube Chilevisión, la Doctora Polo contó cómo vivió la discriminación hacia los extranjeros que residían en la isla: “Puerto Rico vivió una época muy difícil donde empezaron a odiar mucho al extranjero y especialmente al cubano. Puerto Rico se sintió, en algún momento, que el cubano invadía su país, que le quitaba su trabajo”.

Además, la jueza de ‘Caso Cerrado’ recordó que en la oficina de su padre habían colocado un cartel que decía: “¡Váyanse de aquí cubanos cochinos!”. Tanta fue la desesperación de su familia en aquel entonces, que la pequeña Ana María tuvo que asistir a la escuela con guardaespaldas.

Qué piensa la Doctora Polo de la situación política en Cuba

Actualmente, la Doctora Polo tiene lindos recuerdos de su infancia, a pesar de que no todo fue tan bueno en ella. Siempre que puede, visita su país natal y defiende públicamente la causa cubana y la libertad de sus ciudadanos cada vez que puede.

"La situación de mi país natal, CUBA, es extrema y devastadora. Si bien la gente en la isla lleva 62 años de represión y opresión, hoy en día las condiciones de salud y falta de alimentos es más que precaria. Esto me toca en lo más profundo, me preocupa y me entristece. Es una crisis humanitaria que requiere de atención inmediata. Por eso, es importante que todos, cubanos o no, estemos informados de lo que está pasando en Cuba y hagamos lo que esté a nuestro alcance para cambiar una situación que es ya insostenible", declaró Polo en sus redes sociales.