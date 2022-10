La canción que Joan Sebastián le dedicó a Salma Hayek

El cantante Joan Sebastián no solo le dedicó una romántica canción a la actriz Salma Hayek, sino que también le dio varios obsequios, entre ellos, un caballo. El cantante encontraba en la belleza de la mujer, o en sus experiencias amorosas, la fuente de inspiración para crear sus éxitos musicales.

Es sabido que Joan Sebastián mantenía reconocidos romances con famosas artistas, un galán sinigual de esa época de oro. Sin embargo, así como consiguió conquistar, también tuvo amores imposibles o quizás otros que solo fueron platónicos. La gran prueba de ello fue la admiración que tenía por Salma Hayek, a quien le hizo varios regalos y hasta incluso le escribió una canción.

Sin dudas, la actriz mexicana Salma Hayek ha sido una musa para El Poeta del Pueblo. Al parecer, además de haberle regalado joyas y hasta un caballo, también le dedicó una canción especial.

Aunque nunca llegaron a tener una relación, el cantante le declaró su amor, y qué mejor manera de hacerlo que con una romántica canción: "Eso y más", melodía que salió a la luz en el año 2006 y formó parte de su álbum discográfico Más allá del Sol.

"Eso y más": la canción que le dedicó

"Cruzaré los montes, los ríos, los valles por irte a encontrar" es la letra de una de las estrofas de la canción que le dedicó, escrita pura y exclusivamente en honor a Salma Hayek.

Asimismo, incluye frases como: "Salvaría tormentas, ciclones, dragones sin exagerar / Por poder mirarme en tus ojos bonitos / Y vivir la gloria de estar a tu lado". Vale recordar que durante una entrevista para Despierta América en el año 2016, José Manuel Figueroa, hijo de Joan Sebastián, contó la profunda admiración que su padre sentía por la actriz.

Precisamente dijo: "Hay cosas que no puedo negar" y agregó: "A fin de cuentas, yo creo que la única persona que realmente puede decir con exactitud a quién, cómo y cuándo le hizo el tema, o no, es mi padre... pero sí le hizo el tema a Salma Hayek. Probablemente lo hizo muy ilusionado. Es un tema hermoso, me encanta cantarlo".

Joan Sebastián admiraba a Salma Hayek y por ello le dedicó una canción.

Por parte de Diego Verdaguer, un gran amigo del ya fallecido cantante Joan Sebastián, alguna vez develó que no le dedicó una, sino varias canciones a la estrella de cine: "No le escribió una, le escribió por lo menos cuatro" fueron sus palabras exactas.

¿Qué crees que haya sentido Salma Hayek por semejante admiración?