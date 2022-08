Cuántos nietos tuvo Joan Sebastian

Al parecer, cuando Joan Sebastian falleció, no dejó establecido nada claro sobre los bienes que tenía y se desconoce cómo se repartieron entre su viuda, todos sus hijos y nietos. Al margen, entre tanta polémica, parece que la disputa hizo que muchos de ellos vivieran de la caridad pública y, hasta el día de hoy, siguen a la espera.

Han pasado 7 años desde la muerte de Joan Sebastian y, al parecer, el cantautor aún no puede descansar en paz. Tras su partida, víctima de un cáncer de huesos que padeció durante 16 años, salieron a la luz muchos problemas relacionados con su herencia.

La herencia familiar de Joan Sebastian

Cipriano Sotelo es el abogado de la familia y quien, de alguna manera, es el que ha estado involucrado en el proceso legal de la repartición de bienes de Joan Sebastian. Gracias a él es que se dio a conocer que la herencia aún se la disputan los hijos y nietos. Se trataría de 51 propiedades, todas repartidas entre los estados mexicanos de Guerrero, Morelos y Veracruz.

El propio abogado es quien ha expresado en varias oportunidades que muchos de esos inmuebles están en malas condiciones, ya que desde la muerte del artista no se les ha dado ningún tipo de mantenimiento.

Si bien esta es la información oficial, surgieron muchos otros problemas más en el seno familiar. Cabe recordar que Joan Sebastian tuvo 8 hijos con diferentes mujeres y de ellos, 3 nietos que se llaman José Julián Figueroa Garza, Nikolas Figueroa y Gabriela Figueroa.

Su muerte no solo dejó una gran huella en la música regional mexicana y en los corazones de sus seres queridos, sino que creó problemas entre todos los integrantes de la familia. Por consecuencia, en un momento se afirmó que sus nietos vivieron desamparados por un largo tiempo y hoy se desconoce la veracidad de su paradero.

Todos en disputa: los hijos y nietos de Joan Sebastian

Joan Sebastian, muy conocido con el apodo del ‘Rey del Jaripeo’, tuvo 8 hijos: José Manuel Figueroa, Juan Sebastian, Trigo de Jesús, Julián Figueroa, Zarelea Figueroa, Joana, D’Yave y Juliana. Dos de ellos, precisamente Trigo y Juan, fallecieron cuando el cantante aún estaba con vida.

En una oportunidad, el primogénito aseguró que el último deseo que tenía su padre era reunir a todos sus hijos y nietos, algo que nunca logró. Tras su partida, la familia se sintió afectada no solo emocionalmente sino económicamente, ya que el cantante los mantenía a casi todos, incluidos a los nietos. Joan Sebastian y sus nietos

Desde un inicio, se supo que la repartición de sus bienes no iba a ser tarea sencilla, ya que no había testamento de por medio. Pasaron 7 años desde su muerte y aún no se ha podido concretar el proceso legal. Según aseguró su abogado, la pandemia lo alentó aún más.

Asimismo, la última información en 2020 fue que los bienes se repartirían de manera equitativa entre cada uno de los coherederos. En el caso de los descendientes de los hijos muertos de Joan Sebastian, también podrían acceder a una parte de esos bienes, aunque hasta el momento no se han pronunciado.

¿Qué recuerdos tienes del cantante?