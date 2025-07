Sueños: el verdadero significado de soñar con llegar tarde al trabajo

El sueño de llegar tarde a trabajar no solo se refiere a una inestabilidad laboral que depende de ti, sino que esa interpretación está centrada en la propia inseguridad de las personas. Esa inseguridad puede poner en riesgo el trabajo si no se frena en el momento adecuado. La inseguridad también puede venir de una autoestima baja y también de la falta de reconocimiento o el exceso de responsabilidades.

Por otra parte, aparece en el sueño en donde la persona se queda dormida y no llega a trabajar. Ese es un miedo a fallar que tienen algunas personas. Quizás es el miedo a no cumplir con las expectativas o que no tienes las capacidades de hacer frente a un proyecto o situación en particular. En todos los casos son obstáculos que hay que superar.