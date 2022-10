A los 56 años, Salma Hayek revela su secreto: así se llevan las transparencias

¿Quién dijo que un look todo en negro podía ser demasiado formal o aburrido? ¿Quién dijo que las mujeres mayores de 50 no pueden llevar transparencias? A los 56 años, Salma Hayek viene a tirar por tierra todos esos prejuicios y preconceptos. La actriz, empresaria y productora demuestra su secreto para usar transparencias en un look descontracturado y juvenil.

La diva latina que es estrella de Hollywood, compartió un posteo desde su vestidor que despertó al instante cientos de miles de likes. Y el look elegido para la foto tiene muchos detalles que vale la pena analizar.

La actriz con una propuesta effortless chic, con un pantalón tipo jogger con elástico en la cintura y una camiseta con transparencias.

Es perfecto para mujeres mayores de 50 que buscan un estilo más effortless y chic, que en español sería “sin esfuerzo” y “con glamour”. Este tipo de propuesta se destaca por ser relajada, con colores neutros, natural y cómodo, minimalista y funcional. Pero como siempre hace Salma Hayek, quien tiene un estilo muy marcado y claro a la hora de vestirse, le suma un toque sensual y sexy a esa propuesta relajada.

El outfit completo es de la nueva línea de Balenciaga. La camiseta tiene varios detalles para detenerse a analizar, que la hacen súper favorecedora. Uno de ellos: las transparencias, que están en el lugar justo, en la zona del pecho y los brazos y deja lucir un brasier negro. Este es un buen recurso para quienes desean sumarse a las transparencias, mostrar un poco de piel, pero de un modo más elegante y medido. Otro detalle de la blusa es el corset de piel con gajos verticales, perfecto para marcar la cintura y ayudar a afinar visualmente la silueta.

La camiseta de Salma Hayek combina transparencias en la zona del cuello y brazos, que dejan lucir su brasier. Además un corset de cuero le marca la cintura y estiliza la silueta.

Para completar esta propuesta, Salma Hayek lleva unos pantalones tipo jogger con elástico ancho en la cintura, que le dan un toque juvenil y descontracturado al look. Ni hablar de lo cómodos que son.

Acorde a la propuesta estilística van el maquillaje y el peinado que eligió Salma Hayek. El make up es súper natural, perfecto para el día, logra que estés maquillada sin parecer que estás maquillada. Y el pelo suelto, con ondas rotas muy ligeramente marcadas y alguna pequeña trenza le aportan este toque juvenil y relajado que combina perfecto con la propuesta de ropa.

Los lentes de sol, el pelo suelto con ondas rotas ligeramente marcadas y las increíbles joyas (pulseras y anillo) que lleva Salma Hayek completan este look perfecto.

Pero por más relajada que esté, Salma Hayek nunca abandona del todo su look diva que tan bien le va. Así que en este caso, ese toque lo aportan las joyas: pulseras varias y un mega anillo en su mano. Los lentes de sol, terminan de completar el look a la perfección.

¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, sin importar la edad que tengas.