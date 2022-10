El nuevo thriller de Netflix basado en un crimen real que te movilizará

Netflix sigue sumando contenidos a su plataforma de streaming con más producciones elegidas a nivel global y aquí te traemos un nuevo estreno que se suma al listado de la de más visitas estando un lugar más abajo de "La escuela del bien y del mal".

Si vamos al caso lo que más está generando curiosidad en la audiencia son películas / series inspiradas en personajes reales: Ya lo hemos visto con "Dahmer" que sigue sumando billones de visualizaciones y 'The Watcher', entre otras.

La película 'El extraño' es de género dramático con tintes hacia lo policial y a su vez un paso hacia vivencias escalofriantes que el director Thomas M Right sabe encarar a la perfección.

¿De qué trata?

Cuenta la historia de un policía infiltrado que se ve obligado a crear una intensa e íntima relación con un muchacho quien es el principal sospechoso por el caso de un niño asesinado con apenas 13 años por ello el oficial se acerca a el con el objetivo de hacerle confesar su crimen.

Joel Edgerton en The Stranger

Basado en un 'True Crime'

La historia que se va relatando a lo largo de la película con planos directos y siguiendo de cerca el caso del asesinato a un menor de edad, no fue un hecho ficticio si no que pasó en realidad y así lo plasmó la periodista Kate Kyriacou en su libro 'The Sting: The Undercover Operation that Caught Morcombe's en el que habla sobre el caso Morcombe.

El menor como blanco de ataque

Narra la investigación sobre Daniel Morcombe (de 13 años) quién fue visto por última vez en una estación de autobús en Palmwoods donde esperaba el transporte para ir y comprarle regalos a sus familiares por navidad, pero jamás volvió a aparecer pese a que sus padres hicieron muchas averiguaciones además de haber fundado Daniel Morcome Fundation en honor al pequeño.

La familia y su fuerte comunicado frente a la nueva película

Sucede que su bien el film tuvo su premiere en el festival de Sitges y que provocó el aplauso de todos los críticos allí presentes cuándo finalmente desembarcó en Netflix, la familia de Daniel, quienes tienen su fundación sobre seguridad infantil en Australia, hablaron al respecto y no gustó nada.

Denise Morcombe habla de la desilusión frente al estreno de "The stranger".

Primero su madre: "La película 'The Stranger' no cuenta con el apoyo de la familia Morcombe. Los individuos que ganan dinero con un crimen atroz son parásitos", declaró furiosa.

A su vez agregó que se le tuvo poco respeto al niño: "Son cruelmente irrespetuosos con Daniel, el DMF y la familia Morcombe. Encontramos la realización de la película moralmente corrupta y cruel. Qué vergüenza.’, finalizó su comunicado hecho en su Facebook personal en el que levantó varias notas de medios internacionales.

Daniel se encontraba desaparecido desde el mes de diciembre de 2003.

Su padre, Bruce Morcombe también se pronunció al respecto: "No nos divierte! ¿Cómo puede alguien darle oxígeno a un crimen que es tan, tan malvado" sentenció.

Pese a ello el director decidió dejar a libre interpretación el tema del niño en cuestión porque no quería exponerlo sino que fuera una clara perspectiva moral", palabras que le dijo al magazine Variety.

Trailer oficial del film que ya está en Netflix

Protagonizado por: Joel Edgerton y Sean Harris.