Este es el fantasioso film de Netflix que está en vista de todos

La plataforma de Netflix sorprendió con un nuevo film que terminó de destronar a 'La chica que lo tenía todo', llamado 'The school for good and evil', algo así cómo un mundo de magia entre (como bien se menciona en su título) se divide entre buenos y malos, bajo la dirección de Paul Feig (Mad men, The Office, Ligeramente embarazada).

Si se quiere aqui se puede percibir un estilo muy Harry Potter pero que es llevado al maravilloso mundo de Disney, como ha pasado con la saga de 'Descendientes' ... aunque no olvidemos que es una producción de Netflix.

El bien y el mal

¿De qué trata?

Cuenta la historia de dos amigas Sophie (Sophia Anne Caruso) y Agatha (Sofía Wylie), la primera es costurera que busca huir de su actual vida para vivir una de princesa y la segunda siguió el camino de la maldad, siendo una bruja.

Y como bien dice en una de las primeras partes una de las vendedoras de biblioteca (sin dar spoilers) "La escuela del bien y del mal está en otra época, en otro mundo pero dice la leyenda que ahí empiezan las historias verdaderas de todos los cuentos de hada. La escuela del bien entrena a los héroes, la escuela del mal a los villanos", colocando un guiño muy contundente hacia clásicos como 'Cenicienta'.

Charlize Teron y Kenny Washington juegan en dos mundos opuestos.

Basada en un best seller

Sucede que la historia fantástica fue llevada a la pantalla grande pero está basado en la obra homónima de Soman Chainani que fue publicado en el 2013, la primera en su listado y de la que posteriormente fue convocado para ser productor ejecutivo de la versión cinematográfica.

La tapa del primer libro de Soman Chaniani mostrando la controversia constante en los jóvenes soñadores.y su mirada de ver el mundo.

La película tiene una duración de aproximadamente 2hs y es la perfecta recomendación para pochoclear solos o acompañados viendo efectos visuales a lo grande.

