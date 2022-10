La insólita razón por la que Tom Holland y Zendaya no fueron invitados a una fiesta de Spider-man

Tom Holland y Zendaya son dos de los actores más reconocidos de Hollywod, que además son pareja. Ambos protagonizaron la película "Spider-Man: No Way Home", una de las mejores películas de la historia de Marvel. Desde antes de llegar a los cines el film rompió varios records, pero luego de su estreno superó todas las expectativas cuando millones de fans en todo el mundo asistieron a las salas de cine para ver la cinta.

Tom Holland y Zendaya. Imagen extraída de Music Mundial.

Ambos se lucieron con sus brillantes actuaciones, Tom Holland interpretando a Spiderman y Zendaya a MJ. En la tercer película del superhéroe arácnido hubo un gran crecimiento en la trama, en los actores, así como también en sus personajes. Los fans quedaron encantados con la historia, así que se notó el gran recibimiento por parte de los fanáticos.

Gracias al éxito de la película, los actores hicieron una gira promocionando y hablando sobre los detalles del rodaje. En una de las entrevistas recordaron una graciosa anécdota que hizo estallar de risa a todos los seguidores de Marvel. Resulta que Zendaya comentó que durante cierto tiempo las tareas de grabación se habían alocado así que estaban todos atrasados. "Hubo un día en el set que me dijeron que iba todos los días. Y los productores me dijeron 'Hey no vengas por un par de días, porque Jon (el director) está un poco atrasado, no queremos distracciones", expresó la actriz.

Tom Holland y Zendaya. Imagen extraída de Cosmopolitan.

Luego, continuó el relato comentando que en su trabajo intentaba no distraer a los demás, así que siempre estaba callada en una esquina metida en sus asuntos. Por esta razón, Zendaya siguió el pedido de sus superiores y dejó de asistir todos los días a las grabaciones, hasta que un día decidió ir para ver cómo iban las cosas y se encontró con una sorpresa.

"Regreso un día al set, solo para ver que estaba pasando. Entro y estaban todos los productores y los actores. Resulta que Jamie, uno de los hombres del set había organizado una fiesta. Todos estaban bailando una canción de Rihanna", agregó la actriz entre indignada y divertida, con una expresión de sorpresa en su rostro, mientras su novio le lanzaba unas miradas de complicidad.

Por eso Zendaya expresó: "A mi no me permitían volver al trabajo, porque era una distracción. Y luego vuelvo y todos están en una fiesta de baile??". Tom agregó que fue una jugada grosera por parte de los organizadores y contó perplejo que a él tampoco lo invitaron a pesar de interpretar a Spiderman, el protagonista de la película.