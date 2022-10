Una vez más, Mónica Ayos se llevó todas las miradas con el contenido que compartió en Instagram. En esta ocasión fue por la serie de fotos retro que compartió para celebrar el Día de la Madre. Es que en Argentina, su país natal, se festeja cada tercer domingo de octubre.

"Un feliz día de la madre también para mi hermosa mamá Mónica Cramer, sin olvidar jamás a alguien muy especial que la ayudó conmigo, y a quien ella le confió gran parte de mi crianza, su mamá, mi abuela Juanita", comenzó diciendo.

Y continuó: "Abu Juana para mí fue una suerte de Mary Poppins, y ese efecto mágico causó en mi vida cada vez que estuve con ella. En cada una de sus intervenciones, supo ponerle a los momentos su pócima mágica, sus valores, su generosidad conmigo, su calidez, su mate cocido, y sus tostadas con manteca y azúcar... también su atención y sus abrazos".

La serie de fotos retro de Mónica Ayos que se llenó de comentarios en Instagram

"Giovanna... Juana, Juanita, te extraño siempre, te pienso todos los días. Tu huella profunda siempre grabada en mi corazón . Abu Juana, feliz día donde quiera que estés", expresó y sobre las postales, Ayos indicó: "En la ultima estoy con mi Abu y con su mamá Pierina, mi bisabuela (la nonna)".

Mónica Ayos junto a su abuela y bisabuela

Los internautas no demoraron en aparecer y la publicación se llenó de comentarios. "Que hermosas fotos de tus recuerdos Monny, felicidades en tu día. Y me encantó el nombre de tu Bisabuela Pierina", "Me la juego a que el señor de la primera foto es tu papá porque es Fede en pinta", "Felicidades bella en el día de las madres y por tu historia de vida" y "Ellas están siempre con nosotras aunque sea duro y extrañemos mucho. Se nota que fuiste bien criada, con valores, sencillez y mucho amor. Feliz día a las mamis que vuelan alto. Un abrazote Moni", son algunos de los tantos mensajes que se alcanzan a leer.