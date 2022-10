El Rey León: ¿Es mejor la original o el remake?

Para los fans de las películas de Disney, El rey León es un clásico que no pasó por alto con su primera versión original. Sin embargo, el remake se estrenó 25 años después y, según sus diferencias, se puede decir (acertadamente o no) cuál ha sido mejor. ¿Te apuntas?

El remake de El rey León fue una apuesta hiperrealista y llegó con algunos cambios con respecto a la película original animada de 1994. La historia en sí misma ha sido atrapante en ambas, aunque al recordar cada una de ellas y sus diferencias se puede llegar a la conclusión de cuál ha sido mejor.

En cuanto al personaje de Zazu, en el remake dejó de ser tan tiquismiquis como lo fue en la versión original, sobre todo en la relación con Mufasa la cual fue mucho más de colegas que de jefe y subordinado.

Cuando llega la escena del cementerio de animales, sin dudas, en la última versión aumentó la tensión y la acción. Y todo gracias a un auténtico ejército de hienas que perseguían a Simba y a Nala. Además, en el remake Shenzi se convierte en la líder de todas logrando tener mucha más presencia en pantalla.

Para quien no recuerda a Rafiki, el personaje central en la historia, el cambio de la original al remake se ve que deja atrás su versión más caricaturesca para verse como un personaje menos hablador y mucho más místico y pausado.

Entre la versión original y el remake: mantuvieron "Hakuna Matata"

Si realmente se puede asegurar que hubo un cambio por completo fue el número musical de Scar, quien se convirtió en algo más cercano a un speech que a una canción. Fue la voz de Chiwetel Ejiofor quien recita con rabia las primeras líneas y le termina dando un empaque y una fuerza totalmente diferente a la película original.

Uno de los temas más divertidos de El rey León de 1994 es, sin dudas, "The lion sleeps tonight", una canción popular africana de los años 60. En el clásico de Disney se escucha solo un pequeño trozo, el cual es cantado por Timón; no obstante, en el remake no solo la canta él, sino que además se le unen varios animales hasta alargar el número musical volviéndolo muy disfrutable.

Cuál crees que ha sido la mejor versión de la película de "El Rey León.

Por último, y no por eso menos importante, el personaje de Nala es el que más se ganó el amor del público en el remake. Y es que tuvo mucha más presencia y permite ver cómo huye del ejército de Scar para buscar ayuda fuera del reino.

En resumen, el remake de El rey León fue una gran interpretación ya que hizo que todo parezca mucho más realista, hasta en los más pequeños detalles. Conociendo esto, podríamos decir que ha sido la mejor. ¿Tú qué opinas? Cuéntanos.