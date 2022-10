Billie Eilish anunció una feliz noticia

Billie Eilish la cantante y compositora estadounidense anunció una noticia que enloqueció a todos los fanáticos argentinos. Resulta que la artista de 20 años visitará por primera vez nuestro país, así que por fin se acabó la espera de sus seguidores locales. Será una de las principales figuras del Lollapalooza Argentina 2023.

En 2020 la cantante femenina tuvo que cancelar su show en Buenos Aires en el marco de su gira "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", debido a los inconvenientes que causó la ola de Covid-19. Miles de sus fans se quedaron con las entradas en la mano y por supuesto muy tristes, así que cuando anunciaron el line up del festival de música y vieron que Billie participará, inundaron las redes sociales con comentarios de felicidad.

Billie Eilish, imagen extraída de Spotify.

A una corta edad, la talentosa cantante ha logrado alcanzar el reconocimiento a lo largo y ancho del mundo. Pues desde que era muy joven se notó que tenía algo especial y siempre la apasionó el arte. En el año 2015, a los 13 años se incorporó en la industria musical y lanzó su primera canción "Ocean Eyes" en SoundCloud. Un año después, estrenó el video musical en YouTube, la plataforma con la que miles de artistas han saltado a la fama, y como era de esperarse la canción se volvió un fenómeno viral.

Tiempo después, publicó "Don't Smile at Me", un Extended Play (EP), una grabación musical demasiado corta para ser un álbum pero a la vez muy larga para considerarse como sencillo. Luego en 2019 llegó su momento de deslumbrar a todos y por fin lanzó su primer disco "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?". De ahí en más y hasta el momento este álbum vendió más de 6 millones de copias en todo el planeta. Los 14 temas publicados, entre ellos "Bad Guy", "All the Good Girls Go to Hell", "When the Party's Over", la llevaron a convertirse en la primera cantante de los 2000 con un disco en el número 1 de Billboard.

Billie Eilish, imagen extraída de Wikimedia Commons.

Gracias a este, ganó diversos premios como: Mejor Artista Nuevo, Disco del Año, Grabación, Canción del Año, Disco Pop Vocal y Disco No Clásico, en los Grammy 2020. Luego, un año después sacó su segundo disco, "Happier than ever", con el que también obtuvo grandes reconocimientos. De hecho, el tema "No time to die" fue parte de la banda sonora de la película de James Bond, y con este obtuvo un Premio Oscar a "Mejor canción original".