Quiénes fueron las amantes desconocidas del cantante Chayanne, por lo que fue llamado “El papá de México”

Elmer Figueroa Arce nació en Puerto Rico, conocido como Chayanne, es un cantante, compositor, bailarín y actor puertorriqueño. Se estima que ha vendido entre 15 a 40 millones de álbumes en todo el mundo, lo que lo convierte en uno de los artistas latinos con mayores ventas.

Uno de los romances poco conocidos fue el de Verónica Castro y Chayanne, fue por el año 1989 cuando la actriz conducía el programa nocturno ¡Aquí Está!. Por este programa desfilaron importantes artistas de la música y del arte en general, conocidos en México y de otras partes del mundo.

Si bien ya han pasado más de 30 años desde aquel momento, en las redes sociales se viralizó un video de aquel momento. Lo que más sorprende a los fans de Verónica Castro es que el cantante quedó totalmente encantado con la artista mexicana y a sus tan sólo 20 años no paró de elogiarla y de mirarla de forma muy sensual. Lo cierto es que Chayanne se enamoró en aquel momento de la conductora que tenía 37 años.

Previo a su boda en 1992 Chayanne tuvo un romance con la famosa cantante mexicana Yuri quien en ese momento tenía tan solo 19 años de edad. Durante una entrevista la cantante contó cómo fue la historia de amor que vivió con el puertorriqueño. Se podría decir que fue un flechazo a primera vista cuando eran jóvenes. Ella asegura que le encantó desde el primer momento.

Es por ello que Yuri expresó: “Yo lo conocía en una gira y ahí nos hicimos como el ojito. A mí me gustaba mucho, yo estaba chamaquita, tendría 19 años y me encantaba, me encantaba… Cuando Chayanne iba a México nos veíamos en casa de una tía que nos alcahueteaba, pero nunca fue mi novio, fue mi enamorado, pero eso no se concretó porque él vivía en Puerto Rico”.

Imagen: Instagram Chayanne

En 1992 Chayanne, se casó con Marilisa Maronesse con quien lleva un matrimonio bastante bueno, por lo que se puede saber. Actualmente tienen dos hijos, Isadora y Lorenzo, quienes sacaron la sonrisa y belleza de sus padres y ahora también están rompiendo las redes sociales como lo hace su padre. Muy lejos, atrás quedó su enamoramiento por Verónica Castro cuando el cantante era un joven de tan solo 20 años.