Quedará sin marcas, 3 recomendaciones para limpiar correctamente un espejo

Limpiar la casa puede ser una tarea agradable o convertirse en una pesadilla cuando las cosas no quedan como esperábamos. Es el caso de los espejos, sobre los cuales sin importar cuánto esmero pongamos, suelen quedar con marcas. Pero para que eso no suceda, puedes tener en cuenta algunos consejos.

Un accesorio infaltable en el hogar, es el espejo. Los hay de diferentes tamaños, formas y estilos. Cada uno adaptado a las necesidades e intereses de cada familia. Igualmente, es posible encontrarlos en diversas habitaciones como dormitorios, baños o salas de estar. Pero así como suman en la decoración, es imprescindible que para ello, estén correctamente limpios. Para eso, hay consejos simples pero que marcarán la diferencia.

No uses exceso de productos

Fuente: Shutterstock

Un primer consejo si vas a limpiar tus espejos, es que uses el producto que sea de tu agrado, pero no en exceso. También puedes producir el líquido de limpieza tú mismo con agua y vinagre. En cualquier caso, sin importar cuál emplees en esta tarea, no apliques más de lo necesario. De ser así, te costará quitarlo todo y de seguro generará manchas.

Usa papel de periódico

Por otra parte, te sorprenderás al usar papel de periódico. Puedes usar una hoja para limpiar el espejo. Pero fundamentalmente, este elemento marcará la diferencia al momento de secar el producto limpiador, ya que absorbe perfectamente y no deja rastros.

Fuente: Shutterstock

Evita limpiar con altas temperaturas

Por último, un consejo extra al limpiar el espejo que hará que quede impecable, es llevar adelante esta tarea en la mañana temprano o a la tarde. Es que las altas temperaturas provocan que los productos de limpieza se evaporen rápidamente y por lo tanto, deje marcas.