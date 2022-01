El asombroso test de personalidad que revela si eres auténtico

Los test de personalidad se posicionaron, en el último tiempo, como los favoritos de los internautas. Existen de todo tipo en las redes sociales y los usuarios quedan fascinados con los asombrosos resultados que exponen. Cada vez que aparece uno nuevo de estos desafíos nadie quiere quedarse afuera. Aquí te proponemos uno que, de manera muy sencilla, te permitirá saber más acerca de ti.

¿Quieres saber cómo? Debes observar el siguiente dibujo y hacerle caso a tu intuición. Lo primero que veas te dará todas las respuestas. ¡No hagas trampa! Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para combatir el aburrimiento y que los resultados no tienen una validez científica.

Manos: eres una persona que se destaca por ser inconformista. No toleras quedarte quieto y siempre buscas adentrarte en nuevas aventuras. Sales corriendo de los espacios en los que no puedes crecer y la zona de confort no es una opción para ti. Consideras que nuestro paso por la Tierra es muy breve y por ello, jamás te limitas a hacer algo que te de placer. Vives tus días como si no existiera un mañana. Eres capaz de dar absolutamente todo por los miembros de tu familia.

Corazón: eres alguien que se caracteriza por ser totalmente libre. Eres auténtico y no le das importancia a lo que los demás opinan sobre ti. Eres muy confiado y seguro de ti mismo. Rara vez elaboras juicios de valor sobre una persona que no conoces. Te caracterizas por tu bondad, amabilidad y por ser muy atento con todo el que se cruza por tu camino. Nunca harías daño a otro de manera intencional y tratas de perdonar fácilmente. No guardas rencor y no conoces el sentimiento de odio hacia otro ser vivo.