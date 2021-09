Fantástico, 3 plantas ideales para decorar la oficina

Si eres fanático de las plantas y quieres llenar todo rincón con ellas, entonces de seguro habrás pensando en sumar un poco de verde a la oficina. Si bien esta es una actitud muy noble, debes prestar atención a qué especies son las ideales para llevar a tu lugar de trabajo para que crezcan bien.

Elegir una planta para el jardín es más sencillo que pensar una especie para la oficina, ya que en nuestra casa tomamos decisiones y podemos optar por algunas como la monstera o costilla de Adán, que va muy bien en los interiores pero puede crecer un montón. Por esto, para aliviar la tarea, puedes optar por alguna de estas plantas para llevar a tu lugar de trabajo.

Las plantas purifican el aire

Fuente: Pexels

Colocar una planta en el trabajo es siempre una buena idea, sobre todo en aquellas oficinas poco iluminadas o que no tienen vista hacia el exterior. Estas no solo decoran el lugar, sino que también te permiten añadir un poco de verde al interior y crear un pequeño jardín que te conecte con la naturaleza aun cuando estás trabajando. Además, purifican el aire y no tienen ninguna consecuencia negativa.

Violeta africana

Una planta muy buena para llevar a tu oficina es la violeta africana. Puedes colocarla en una maceta decorativa y su tamaño es ideal para escritorios o bibliotecas. Además, sus flores le darán un toque de color y con ello dotarán tu espacio de trabajo de gran dinamismo.

Fuente: Pinterest

Potus

Otra planta que puede ayudarte a construir un pequeño jardín en la oficina es el potus. Sin dudas se trata de una de las especies más elegidas para decorar interiores. Es ideal para este espacio debido a que es muy resistente. Sin embargo, ten en cuenta que necesita espacios bien iluminados, por lo que su lugar ideal es cerca de una ventana.

Suculentas

Sin lugar a dudas quienes completan esta lista de plantas ideales para la oficina son las suculentas. Estas son muy fáciles de cuidar, requieren muy pocos cuidados y quedan muy bien en cualquier lugar.