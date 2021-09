5 tips para entender lo que tu perro quiere decirte y mejora la disciplina y relación con tu mascota

Un perro es las mascota ideal para entender a un humano y a sus emociones y sentimientos, no obstante muy pocas personas saben cómo interpretar el lenguaje perruno. Esto se debe a que los canes lanzan muchos mensajes a través de su lenguaje corporal un tanto difíciles de los aprender a descifrar. Es así que aquí traemos 5 claves para lograr tener una mejor comunicación con tu mascota.

La primer clave es en relación a la atención y a las caricias ya que si tu perrito te busca y te muestra el lomo o la ingle mientras mueve el rabo es porque le agradan las caricias. No obstante si acaricias a tu mascota cuando está descansando o haciendo otra actividad, puede ser que no sean de su agrado, demostrándolo con el movimiento de la cola, la posición de las orejas, si se lame el hocico, se levanta y se va.

La segunda clave tiene que ver con el enojo o defensa de tu perro. Cada can reacciona de una forma distinta ante situaciones de enojo ya que algunos pueden reaccionar con agresividad por ejemplo al intentar morder al individuo que supone una amenaza. Sin embargo otros perros puede que se sientan intimidados por lo que ante estas situaciones solo se irán. La tercer clave es en relación al hambre debido a que cuando una mascota de este tipo tiene hambre suele ladrar, llorar, rascarte con la pata o apoyar la cabeza en tu regazo.

La clave n° 4 es un poco más profunda ya que es en relación al estrés de tu perro. Es importante aprender a identificar los tipos de ladridos que existen, porque algunos no son de alegría o para llamar la atención, pueden suponer agresividad, miedo o estrés. Debes observar a tu mascota para ver en qué situaciones ladra y así saber qué te quiere decir con su ladrido. El tip N°5 sirve para identificar cuando un can tiene miedo debido a que los perros manifiestan su miedo defensivo mediante comportamientos que buscan tranquilizar al sujeto que los amenaza como: agacharse, poner la cola entre las patas, echar las orejas hacia atrás, lamerse el hocico o incluso ponerse boca arriba en señal de sumisión.

Imagen: Planeta vivo

Otros de los factores a los que debes prestar atención para comprender mejor a tu mascota son su mirada, su cola y su boca. La mirada de un perro puede indicarnos que está en modo sumiso y no supone un peligro, o que está en tensión y/o provocando, debido a ello jamás debes que mirar fijamente a los ojos a un perro desconocido. En cuanto a la cola, esta su mayor arma de comunicación. Finalmente, cuando un can nos enseña los dientes, puede tratarse de un mensaje de advertencia indicando que no debemos acercarnos o nos morderá.