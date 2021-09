La reina Isabel II prohíbe que toquen su bolso y esta es la llamativa razón

En cada aparición pública, la reina Isabel II suele sorprender con los hermosos looks que luce. La monarca no sólo llama la atención con sus bellísimas prendas, sino también con los accesorios que elige para completar los outfits. Sus sombreros, joyas y carteras se roban todas las miradas y son objeto de deseo de muchas personas.

Si hay algo que está totalmente prohibido es tocar el bolso que la soberana lleva. ¿El motivo? Fue revelado por Capricia Penavic, exjefa de protocolo de Estados Unidos y aquí te lo contamos. La mujer habló con People y recordó una anécdota que tiene con la monarca del Reino Unido y un comentario que hizo sobre su cartera que le generó un gran susto.

La reina Isabel II no deja que nadie toque su cartera / Getty Images

"Cuando la reina entró a la sala, yo hice un comentario a mi homólogo. Le dije, ‘oh, mi Dios, su majestad tiene su cartera’, e hice un pequeño movimiento con mi pie izquierdo", comenzó su relato.

Y continuó: "Él, con sus dos manos, me empujó hacia la pared y me dijo, ‘no toques la cartera’, y yo dije, ‘oh, Dios mío, lo siento. Entonces el dijo, ‘Nosotros no tocamos el bolso’, entonces yo dije, ‘ok, disculpas. Yo nunca lo haría. Pero ¿Qué hay en el bolso?, y el dijo, ‘No sabemos que hay en la cartera, pero nunca la tocamos’".

Reina Isabel II / Getty Images

Tal como señaló, la madre del príncipe Carlos utiliza su cartera para "hacer señales". "Si está en una parte del brazo significa que la reunión en la que está va muy bien y que la pueden dejar terminar. Pero si ella baja la cartera, significa que terminen la reunión de inmediato porque se quiere ir", explicó la exfuncionaria.