Adamari López comparte con sus fans su exigido y duro entrenamiento físico

Los últimos meses han sido de grandes cambios para Adamari López. Sin dudas, la radical transformación física que tuvo fue algo que llamó la atención de todos. La conductora de TV optó por modificar sus hábitos y así es como lleva una vida mucho más saludable, tanto por lo que come como por el ejercicio que realiza.

Muchos creyeron que había pasado por el quirófano y por ello, salió a hablar. "No me he hecho ninguna operación bariátrica, no está en mis planes hacerme operaciones… Después del cáncer, que es con la única operación que me hice en toda mi vida, no he estado en el hospital", señaló.

Sobre el apoyo de su hija Alaïa en este proceso, contó: "Ha sido también una gran aliada, con toda su energía, en lograr que yo tenga mi cometido de llegar a esa meta que todavía me falta, pero voy por muy buen camino".

Y agregó: "Ella no tiene, y nunca le hemos creado la conciencia de gordo o flaco sino de un estilo de vida saludable, y ella sí me ha visto haciendo ejercicio, bailando con ella, en la bicicleta, entrenando, me veía duro entrenar con Yas, me ve duro entrenar con Jossy, y eso es en lo que se enfoca".

Ahora, en sus últimas publicaciones en Instagram, donde la siguen cerca de seis millones de personas, la ex de Toni Costa compartió videos de su exigido y duro entrenamiento físico para lucir espléndida.