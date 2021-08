Toni Costa ex pareja de Adamari López comparte un tierno video en las redes

Mientras Toni Costa ex pareja de Adamari López no se encuentra en la ciudad de Miami y sigue recorriendo lugares con sus multitudinarias clases de Zumba, se ha hecho un tiempo para recordar a dos de las personas mas importantes en su vida. Por ello ha dedicado un ratito lleno de nostalgia por ambos amores, recordando tiempos pasados junto a su pequeña.

Toni ha querido recordar a Alaia en su cuenta de Instagram con un tierno video publicado un tiempo atrás. En él puede verse a la pequeña muy entretenida jugando en un lugar de recreo y compitiendo en un automóvil virtual a toda velocidad, mientras su padre la observa de manera cómplice.

La pareja de Adamari López y Toni Costa, se conoció en 2011 cuando ambos participaron del certamen “Mira quién Baila” en el cual fueron pareja de baile. En ese entonces Adamari tenía 40 años y Toni 25 años, a pesar de la diferencia de edad, surgió una hermosa amistad que poco a poco se fue transformando en amor.

Después de un tiempo juntos, más exactamente 3 años, Adamari López quedó embarazada de su pequeña. Por aquel entonces emitía un comunicado a la prensa que decía: “Hoy es un día en el que quiero compartir con todos la felicidad que me ha regalado la vida. Le he pedido tanto a Dios por la bendición de ser madre y, como el tiempo de Dios es perfecto, quiero dejarles saber que esta bendición me ha llegado y estoy embarazada”.

Imagen: Hola

Volviendo a la actualidad mientras Toni brilla en Chicago y lo da todo en sus clases de zumba, Adamari festeja alegremente el cumpleaños de su amiga Sandy Meléndez, la esposa de Johny Lozada. Para que puedas entender acá te dejamos el video de Toni Costa.