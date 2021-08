¿De quién se trata? Revelan la identidad del hijo no reconocido de Camilo Sesto

Camilo Blanes Cortés más conocido por su nombre artístico Camilo Sesto, fue un cantante, compositor e intérprete español de balada romántica, pop y rock. Nació en una familia de clase humilde, hijo del matrimonio formado por Eliseo Blanes Mora, electricista y Joaquina Cortés Garrigós, ama de casa.

Desde mediados de la década de 1960, Camilo Sesto, por entonces aún usaba su verdadero nombre, Camilo Blanes, forma parte del grupo de música pop: Los Dayson, con el que cantaba en bodas y bautizos en su pueblo. En 1965 viajan a Madrid para participar en el concurso de Televisión Española lugar donde saltó a la fama, interpretando “Flamenco”, de la banda española “Los Brincos”.

Su primera aparición en Televisión Española como solista fue en 1970, interpretando su composición “Algo de mí”, su primer número uno en las listas de los más escuchados. Esta canción formaba parte del del Long Play homónimo y que lo consagró definitivamente para siempre a nivel popular.

Hace unas horas en el programa “Viva la Vida” que se emite por Telecinco en España ha aparecido un joven que dice ser el hijo de Camilo Sesto no reconocido. El joven no ha querido mostrar su rostro por el momento, solo ha mostrado sus ojos que son iguales a los del fallecido cantante.

Según han asegurado desde el espacio que presenta Toñi Moreno, el artista sabía de la existencia de este hijo no reconocido y le pasaba una manutención. Tal y como han revelado, el hijo secreto de Camilo Sesto "se llama David y es taxista, tiene 36 años, es decir, que nació un año después que Camilo Blanes, el hijo reconocido de Camilo Sesto. Al parecer, Blanes conocería su existencia y además tendrían contacto asiduo.

David ha contado al programa que supo de la identidad de su padre cuando tenía 13 o 14 años de edad, y que muchas veces se planteó revelar su identidad. Lo que realmente pasaba era que cada vez que iba a dar ese paso se arrepentía por miedo a que nadie le creyera.

Ahora que David se ha animado a hablar ha dicho: "Ha llegado un momento que a veces digo: 'Mira, me da igual, lo cuento y a tomar por saco'. Es decir, tampoco es una cosa mala. Es mi verdad, porque yo creo a mi madre".

Luego ha continuado diciendo: "Da igual que me venga cualquiera a desmentir o que alguno quiera entrar al trapo de la discusión, me da igual. El que me quiera creer, que me crea, y el que no, que no me crea".

David ha relatado además que sus padres se conocieron en 1984 en una discoteca en Barcelona por medio de unos amigos en común, según le contara su madre. Cuando Camilo la vió se quedó obnubilado con su madre y le habría pedido a unos amigos que le pasaran el teléfono de la chica y Camilo Sesto la llamó.

Como era de esperarse su madre no podía creer lo que le estaba pasando, que el cantante la estuviera llamando para invitarla a salir. Luego quedaron de acuerdo y así nació la hermosa historia de amor. Imagen: 20minutos.es

El colaborador de Camilo Sesto, Kiko Matamoros ha apuntado que el cantante llegó incluso a firmar un contrato con su madre para pasarle una manutención, y que serviría como prueba ante un posible intento de reclamación de paternidad. Imagen: ABC