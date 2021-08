¿Quién es la actriz que asumirá el desafío de interpretar a la reina Isabel II en The Crown?

The Crown se ha convertido, temporada tras temporada, en uno de los mayores éxitos de Netflix. La serie gana fanáticos diariamente debido a la curiosidad que despierta en miles de personas saber los dramas y entretelones de la monarquía británica. La tira, hasta el momento, posee cuatro entregas y si bien no se sabe con exactitud cuándo saldrá la quinta, hay varias internas que están saliendo a la luz.

La mayor curiosidad de los fanáticos de la producción creada y escrita principalmente por Peter Morgan es saber quién asumirá el desafío de ponerse en la piel de la reina Isabel II. Según trascendió, la actriz que interpretará a la monarca de Inglaterra es Imelda Staunton.

Imelda Staunton asumirá el gran desafío de interpretar a la reina Isabel II

En su carrera, la artista ya participó en otros exitosos trabajos audiovisuales como Harry Potter. Allí le dio vida a Dolores Umbridge, una bruja bajita con un tono de voz muy chillón y que siempre llevaba ropa de color rosa muy llamativa y exagerados anillos en sus dedos.

Sobre la serie, la actriz expresó: "Me encantó ver 'The Crown' desde el principio. Como actriz fue un placer ver cómo Claire Foy y Olivia Colman aportaron algo especial y único a los guiones de Peter Morgan. Me siento realmente honrada de unirme a un equipo creativo tan excepcional y de llevar ‘The Crown’ a su conclusión".

Las últimas temporadas abarcarán el período de tiempo que va a partir de 1990 y se podrá ver cuando el príncipe Carlos y Diana de Gales se separan y la consecuente trágica muerte de la princesa. Muchos de los artistas que participaron anteriormente en los rodajes, como Olivia Colman, Tobías Menzies y Helena Bonham Carter, no estarán debido a que es necesario un cambio porque la edad de los personajes es otra.