Nuevo disco y nuevo estilo: la transición de Lola Índigo apoyada por sus amigas Belinda y Tini Stoessel

La canción compartida entre Tini Stoessel, Belinda y Lola Índigo está acompañada de un video que fue furor en las redes y arrasó entre el público latino ya que en menos de 24 horas alcanzó alrededor de 830 mil visualizaciones en YouTube. El tema formó parte del nuevo corte que presentó Lola Índigo, cuyo nombre es "La niña de la escuela".

Lola Índigo lo considera como parte de la transición que está haciendo hacia un nuevo estilo musical, ella lo llama su “Puente Musical”. Es por eso que ha dicho: “El sonido dentro del disco, tiene mucho de lo que se conoce de mí, está muy empapado de ese pop de los 2000. Va a haber muchas colaboraciones que sobre todo vienen de fuera. No puedo develar nada por el momento, pero se irá descubriendo con los sencillos que vaya sacando”.

En el nuevo videoclip que Lola comparte con Tini Stoessel y Belinda, dos grandes exponentes del pop latino, las tres artistas aparecieron luciendo trajes en tonos rosados, para reforzar el concepto central que Índigo indicó, tiene su nuevo disco.

La letra de la canción dice así: “Soy aquella niña de la escuela. La que no te gustaba, ¿me recuerdas? Ahora que estoy buena pasa y dice ‘Oh nena, oh nena’” y continúa: “Cuando pudiste tú no quisiste. Y ahora que tú quieres no se va a poder. Ahora me viste, te pones triste. Sabes lo que vas a perder”.

El mensaje que quiere dejar la canción según Lola Índigo, es de empoderamiento de las mujeres jóvenes que siguen a estas Pop Star. Ya sabemos el imán que atraen cada una de ellas por separado y mucho más juntas y en colaboración interpretativa.

Imagen: Instagram Lola Índigo

Lola además contó que este año 2021 lo pasará de gira, ya que el año pasado debido a la pandemia que azotó y sigue azotando al mundo había estado parada en lo que respecta a su trabajo. El Tour comienza oficialmente en Tarragona, España, y continuará por distintas ciudades de España como Valencia, Asturias, Vitoria y Cáceres, entre otras. Habrá que esperar para ver si en alguno de esos conciertos también podremos ver cantando en el escenario a Tini Stoessel y Belinda junto a Lola Índigo. Por las dudas aquí te dejamos el video de las tres estrellas del pop.