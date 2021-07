La hija de Bruce Lee odia a Tarantino y lo critica duramente por ensuciar la imagen de su padre

Sharon Lee es una actriz de cine estadounidense mayormente conocida por ser la hija del experto en artes marciales y actor Bruce Lee quien es ampliamente considerado como el artista marcial más influyente de todos los tiempos. Al actor se le atribuye haber ayudado a cambiar la forma en que los asiáticos se presentaban en las películas estadounidenses. Si bien Bruce es muy querido por todos los fans, tal vez su hija cambie esto debido a que ha dado fuertes declaraciones en contra de Tarantino.

Por su parte, Quentin Tarantino es un reconocido director, productor, guionista, editor y actor de cine y televisión estadounidense. No obstante la hija de Bruce no teme alzar la voz al decir que encuentra agotadora la opinión de Tarantino sobre su padre. En una columna en de “Hollywood Reporter”, Sharon respondió a los comentarios que Tarantino realizó sobre su padre en el podcast de Spotify de Joe Rogan. Al respecto la actriz declaró: "Estoy realmente y jodidamente cansada de que los hombres blancos en Hollywood intenten decirme quién era Bruce Lee".

Esto se debe a que Quentin ha recibido reacciones violentas y malas criticas por su representación de Bruce en la serie de televisión "Once Upon a Time in Hollywood". Debido a ello, Tarantino dijo en el podcast de Spotify a Joe Rogan lo siguiente: “Puedo entender que su hija tenga un problema con eso, ¡es su maldito padre! Lo entiendo. ¿Pero alguien más? Ve a chupar ad - - k ",

Además de ello, la hija de Bruce Lee respondió: “Si bien estoy agradecida de que el Sr. Tarantino haya reconocido tan generosamente a Joe Rogan que puedo tener mis sentimientos sobre su interpretación de mi padre, también estoy agradecida por la oportunidad de expresar esto”. Tal parece que Sharon realmente estaba enfurecida debido a que defendió a su padre al declarar lo siguiente: “Estoy cansada de escuchar a los hombres blancos en Hollywood decir que él era arrogante y un idiota cuando no tienen idea y no pueden comprender lo que podría haber sido necesario para conseguir trabajo en el Hollywood de los sesenta y setenta como un hombre chino con, Dios no lo quiera, un acento, o tratar de expresar una opinión sobre un conjunto como un extranjero percibido y una persona de color... Estoy cansada de que a los hombres blancos de Hollywood les resulte demasiado difícil creer que Bruce Lee pudo haber sido realmente bueno en lo que hizo y tal vez incluso sabía cómo hacerlo mejor que ellos ".

Imagen: The Unborn Movie

Finalmente la hija de Lee critico duramente a Tarantino debido a que él no conoció a su padre pero aun así se tomó el atrevimiento de utilizarlo en su obra como lo hizo con el personaje de una novia a la cual vistió como Bruce . Sobre esto Sharon dijo: “Vistió felizmente a la novia con una imitación del mono amarillo de mi padre y los 88 locos con máscaras y atuendos estilo Kato para 'Kill Bill'… Y por lo que pude observar en ese momento, el Sr. Tarantino intentó, curiosamente, evitar decir el nombre de Bruce Lee tanto como fue posible en ese entonces".