A 15 años de "El diablo viste a la moda" recordamos los mejores outfits de Anne Hathaway

Anne Hathaway, actriz y cantante estadounidense protagonizó “The Devil Wears Prada” una exitosa película traducida como “El diablo viste a la Moda” en el año 2006 junto a la excepcional Meryl Streep, la también actriz y cantante estadounidense es todo un ícono de Hollywood, y ha sido candidata en 21 ocasiones al premio Óscar. La icónica película se ha vuelto un clásico con el tiempo provocando que aún 15 años después mucha gente decida revivirla.

Anne ganó el premio Óscar, el Globo de Oro, el BAFTA y el SAG a la "Mejor actriz de reparto" por su interpretación en "Los miserables". Además de ello, la revista “People” nombró a la actriz como una de las grandes estrellas descubiertas en 2013. “El diablo viste a la moda” sin dudas fue una película clave en la carrera de Hathaway. La película pertenece al género comedia dramática y fue dirigida por David Frankel. Su historia está basada en la novela homónima de la periodista Lauren Weisberger, quien a su vez se inspiró en vivencias propias. Es así que tanto el libro como la película son una sátira del mundo de la moda.

La película de “El diablo viste a la moda” enseña la dura realidad que se vive en el mundo de la moda y su complicado ambiente. Anne Hathaway interpretó a Andy, una joven aspirante que entra a trabajar en Runway, la destacada revista que dirige Miranda, una cruel y exigente jefa interpretada por Meryl Streep.

Imagen: Instagram Iodonna_it

Si bien al inicio de la película el personaje interpretado por Anne tenía el peor estilo y no encajaba con los estereotipos requeridos en ese trabajo, increíblemente logró hacer un cambio y adaptarse a la situación al convertirse en la mejor vestida. Es así que Andy llegó a lucirse con un pantalón de cuero marrón con botas altas y un blazer negro de bordes blancos. Uno de los atuendos destacados de Hathaway se puede apreciar en una escena donde Andy asistió a un evento con Miranda y utilizó un impactante vestido negro de seda, de escote en V, ideal para la figura de la actriz.

Imagen: Instagram Thezoereport

Entre las marcas utilizadas en la película podemos destacar a Chanel. Por otra parte, el el elenco de “El diablo viste a la moda” se reunió en encuentro organizado por la revista "EW". En dicha reunión, Anne Hathaway comentó sobre su rol en la película: “Esperé pacientemente hasta que fue mi turno y recibí la llamada. Fue el sí más fácil del mundo. Recuerdo el momento en que me enteré de que obtuve el papel, simplemente corrí gritando por mi apartamento. Tenía un grupo de amigos en ese momento, simplemente salté a la sala de estar y grité: “¡Voy a estar en El diablo viste de Prada !'”. Esto se debe a que Hathaway no fue la primera opción para protagonizar esta exitosa película: “Fui la novena opción para The Devil Wears Prada. Pero lo entendí, hay que aguantar, nunca te rindas”.