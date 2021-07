El secreto de Gabriela Spanic para lucir una figura radiante a sus 47 años

A sus 47 años, Gabriela Spanic se encuentra más hermosa que nunca. ¿El secreto? Ella misma lo reveló en una entrevista en el programa matutino Hoy que se emite por Televisa. Al aire, sorprendió a todos al contar que uno de sus métodos es dejar de comer durante 17 horas.

Gabriela Spanic

"Hacer el ayuno intermitente que me está ayudando muy bien, claro tienen que ir a un médico, pero hago mucho ayuno y trato de darme también mis gustos; como de todo un poco, no tanto, como poco", señaló frente a las cámaras.

Además, detalló en qué se basa su ayuno. "Tratar de hacer una cena temprana a las siete de la noche y también no comer absolutamente nada hasta el día siguiente. Aprovechar también las horas de sueño para estar en ayuno, por ejemplo: yo ceno a las siete y mi comida al día siguiente es a las tres de la tarde", expresó.

También, la protagonista de La Usurpadora, consume una infusión que la ayuda a quemar grasas y eliminar toxinas de su cuerpo. La bebida está compuesta por frutos rojos, té verde, matcha, aceite de coco, espirulina, nopal, alpiste y clorofila, entre otros.

Como era de esperar, también le consultaron a Spanic sobre los rumores que circulan y aseguran que ha pasado por el quirófano. "Dicen que yo tengo cirugías en el rostro, pero no, no tengo ninguna cirugía ni tampoco ninguna cicatriz. Hace tiempo dijeron que estaba deforme, que me había hecho cirugías, y eso es mentira, lo que pasa es que me cuido", manifestó.