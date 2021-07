Al ritmo de Rauw Alejandro: Jesica Cirio presumió su figura

Jesica Cirio sigue deslumbrando a sus millones de seguidores no solo por sus tips de belleza, sus rutinas de ejercicio físico y de comidas saludables, sino también por su espectacular belleza y movimientos de bailes. A sus 36 años de edad, modelo y presentadora de televisión continúa dejando con la boca abierta a más de uno.

En las últimas horas, Jesica publicó un video en su cuenta oficial de Instagram que enamoró a gran parte de sus millones de followers. En el mismo se puede ver a la blonda desplegando toda su belleza para una producción profesional para una reconocida marca de complemento de alimentacio´n. La presentadora de televisión lució un body de color negro y botas bucaneras. Además, la también vedette complementó su look con su largo cabello suelto y delicado make up.

“Les pasa que tienen días en los cuales necesitan multiplicarse? Hoy tuve uno de esos Y me ven siempre con mi batido de @ampkprotein porque me resuelve las colaciones cuando estoy fuera de casa, en el canal o haciendo fotos. Incluso cuando no entreno, lo elijo para tomar entre comidas porque es proteína vegetal de calidad y muy rica ????” fue la primera parte del promocional texto que eligió Jesica Cirio de epígrafe para acompañar su reciente y osado videoclip en la red de la camarita.

Jesica eligió la canción “Cosa guapa” del cantante y compositor puertorriqueño Rauw Alejandro para acompañar su viral videoclip en la popular plataforma. Este hit ya cuenta con más de 3 millones de visualizaciones en la plataforma YouTube.

Fuente: Instagram Jesica Cirio

Como era de esperarse este posteo que tiene como principal protagonista a la mujer de Martín Insaurralde se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 82 mil corazones. Además, la bella modelo recibió miles de comentarios de parte de sus fans, la mayoría de halago y cariño hacia su espléndida figura física.