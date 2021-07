Scarlett Johansson afirma que jamás volverá a interpretar a Black Widow

Scarlett Johansson, actriz, cantante y modelo estadounidense ha declarado el fin de su tiempo interpretando a Black Widow. La actriz obtuvo su primer protagónico a los once años con la película “Manny & Lo” en el año 1996, a la que luego le siguieron “The Horse Whisperer” y “Ghost World”. Johansson comenzó a obtener reconocimiento al protagonizar las cintas “Lost in Translation” y “Girl with a Pearl Earring” , con las cuales ganó un premio BAFTA y fue nominada a dos Globos de Oro.

No obstante, Scarlett ganó mayor fama al interpretar a Black Widow en el Universo cinematográfico de Marvel. Tristemente la actriz acaba de romperle el corazón a sus fans al decir que se despide de Natasha Romanoff, mejor conocida como Black Widow. Johansson ha sido la cara de ese personaje por los últimos 10 años; y de manera curiosa y contraria a lo que suele suceder con este tipo de roles, nunca recibió objeciones por parte de los fans. Y debemos reconocer que da con el "pysique du role" a la perfección.

Es así que en una entrevista con “Good Morning America” Scarlett Johansson anunció la inesperada noticia cuando se le preguntó si este era el final de su personaje. Al respecto la actriz respondió “Es el final y éste es agridulce”. A ello la actriz añadió: “He tenido una década increíble trabajando con mi familia Marvel. Voy a extrañar no verlos cada 18 meses o dos años... era ese tipo de hitos que siempre espero con ansias… Pero me siento muy orgullosa de esta película y creo que es genial salir con una nota alta. Esta película es tan diferente a cualquier otra película de Marvel que hayamos hecho hasta ahora, así que sí, como dije, es agridulce”.

La actriz hace referencia a la película “Black Widow” perteneciente al universo de Marvel en la cual Natasha Romanoff se enfrenta a su pasado obscuro. Este misterio se deriva de un secreto que las diversas películas de Scarlett han arrastrado: “Lo que pasó en Budapest”. La verdad sobre este misterio saldrá a la luz en “Black Widow” película sumamente ansiada por los fans de Johansson. Al respecto Scarlett reveló: “Sí, finalmente se enterarán de lo que sucede en Budapest. Estoy nerviosa por eso, es como una emoción nerviosa, pero hemos estado centrados en esta película durante más de un año y se han estado haciendo diez años. Estoy muy orgullosa de eso.”

Imagen: Vanity Fair

Además de ello, la actriz añadió "La gente parece estar respondiendo realmente bien, lo cual es fantástico. Realmente es una gran película para ver en el cine porque es súper cinematográfica, explosiva, ruidosa y divertida”. Por otra parte, Scarlett Johansson ha sido una de las actrices mejores pagadas del cine y ha sido nombrada por la revista Time como una de las celebridades más poderosas del mundo. Sus películas han recaudado un total de $14.3 mil millones en taquilla, lo que la convierten en la actriz más taquillera de la historia y la novena considerando actores.