Florencia peña nos muestra su instantánea de domingo frente al espejo

Como ya nos tiene acostumbrados Florencia Peña, actriz y conductora, se deja ver con la parte de abajo de una micro bikini tomando una foto en el baño de un hotel en Puerto Madero. Siempre mostrando su tallado y escultural cuerpo y dejando a sus seguidores atónitos.

En un posteo de Instagram podemos ver a la versátil Florencia Peña tomándose una foto frente al espejo de un importante hotel. Con el cabello tomado como si fuera al descuido sus fans pueden verla en su cuenta de la red social de la camarita, en la que ostenta el enorme número de 5.4 millones de seguidores.

Hace unos días atrás Florencia Peña recibió nuevamente a su compañera de equipo Carina Gao, especialista en cocina. Recordemos que la cocinera del programa estuvo unos meses sin asistir al mismo porque estando en avanzado estado de gestación contrajo covid-19, llegando a un estado de salud tan delicado que aseguran se encontró al borde de la muerte.

El regreso de Karina Gao a “Flor de Equipo”, luego de haber estado en coma inducido en pleno embarazo en curso, significó una enorme descarga de emociones para todos sus compañeros. La primera en emocionarse fue Flor Peña, quien no puedo evitar verter algunas lágrimas al recibirla como una invitada de lujo, entre un desborde de emociones manifestó: “No te puedo abrazar, pero te daría un abrazo”.

Conmovida la conductora tomó a Gao de las manos y se sentó junto a ella para que le contara los detalles de su experiencia, Flor Peña halagando a su compañera de trabajo le dijo: “Te extrañamos mucho. Estás hecha una modelito”.

Ante esto Carina Gao respondió: “No puedo creerlo. Parecía ayer que estaba de notera en la carnicería y que me desperté”. A lo que Florencia Peña respondió: “Qué emoción tenerte acá. Este virus no deja que nos abracemos, pero te daría un abrazo enorme. No sabés la alegría que tenemos, todo este equipo rezó por vos, queríamos tenerte de vuelta”.

Imagen: Instagram Florencia Peña

Y si bien no hace falta ser madre para empatizar con el durísimo momento que atravesó Karina Gao, al mostrar las imágenes posteriores al parto de Teo que ahora tiene un mes y medio, tanto Flor Peña como Noe Antonelli y Nancy Pazos se quebraron en vivo. “Estamos todas llorando. Porque es el milagro de la vida cuando contaste que él nació todo cubierto por la bolsa de líquido amniótico, como si hubiera entendido que tenía que cuidarse ahí”.