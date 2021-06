No más especulaciones: Vin Diesel explica la razón de su enemistad con Dwayne Johnson

Vin Diesel, actor, productor y director de cine estadounidense es popularmente conocido por la interpretación de Dominic Toretto en la saga cinematográfica “The Fast and the Furious”, traducida como “Rápidos y Furiosos”. En ella el actor ha tenido que trabajar con Dwayne Johnson aunque la relación entre ambos no ha sido la mejor. Por su parte, Johnson es un actor y luchador profesional estadounidense, conocido popularmente como “La Roca”.

Vin Diesel y Dwayne Johnson fueron coprotagonistas en “Rápidos y Furiosos” aunque parece que compartir el reflector no es algo que les guste. Los actores, que interpretaron a Dominic Toretto y Luke Hobbs, tuvieron una disputa que se extendió a la arena pública cuando Johnson, habló sobre un actor anónimo con el cual tenía problemas a través de las redes sociales y muchos fanáticos lo redujeron a Diesel. La publicación decía: “Algunos se comportan como hombres firmes y verdaderos profesionales, mientras que otros no lo hacen”, escribió Johnson en 2016 en una publicación eliminada desde entonces. “Los que no lo hacen son demasiado cobardes para hacer algo al respecto de todos modos. Cul*s dulces ".

Sobre esto Diesel comentó: “Creo que algunas cosas pueden exagerarse. No creo que esa fuera su intención. Sé que aprecia lo mucho que trabajo en esta franquicia. En mi casa, es el tío Dwayne. . . . No siempre es fácil ser alfa. Y son dos alfas. Ser un alfa es a veces un dolor de cabeza". Por otra parte, Johnson también retiró sus comentarios al decir: “Al igual que, en la vida, tienes diferentes filosofías y la gente tiene diferentes filosofías fundamentales sobre cómo haces las cosas”.

Vin Diesel también hablo sobre la película: "Fue un personaje difícil de encarnar, el personaje de Hobbs". A ello añadió: “Como productor, para decir: 'Está bien, vamos a tomar a Dwayne Johnson, quien está asociado con la lucha libre, y vamos a forzar a este mundo cinematográfico, a los miembros de la audiencia, a considerar a su personaje como alguien que no conocen '-Hobbs te golpea como una tonelada de ladrillos ”.

Imagen: LOS 40

Además de ello, Vin Diesel explicó que se siente orgulloso de su trabajo: "Eso es algo de lo que estoy orgulloso, esa estética…Eso requirió mucho trabajo. Teníamos que llegar allí y, a veces, en ese momento, podía dar mucho cariño. No ‘Felliniesque’, pero haría cualquier cosa que tuviera que hacer para conseguir actuaciones en todo lo que estoy produciendo”. Por su parte, Dwayne Johnson dijo que cree que su diferencia de opinión se originó porque el intérprete de Dominic Toretto era un productor duro. Diesel y Johnson trabajaron juntos nuevamente en la sexta, séptima y octava película de la franquicia. No obstante, "The Rock" también consiguió su propia película derivada llamada “Rápidos y furiosos: Hobbs & Shaw”.