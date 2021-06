Cómo pelar un huevo cocido sin que se pegue la cáscara

Los huevos forman parte del grupo de alimentos que jamás tienen que faltar en una cocina. Su rápida cocción, sus mil formas de prepararlos, su protagonismo en otras comidas y su gran cantidad de nutrientes hace que sean imprescindibles. Pero, a veces, su preparación nos presenta algunos desafíos, por ejemplo, a la hora de pelarlos.

No, no eres la única persona que se queda con la mitad del huevo cocido pegado en la cáscara y termina teniendo que quitarlo en pedazos. Este es un problema muy habitual, aunque no todo el mundo admite sufrir esta frustración.

Puntos de cocción de un huevo. Foto: Pinterest.

Muchas veces, el problema principal está en la cantidad de minutos que se cuecen los huevos. Desde el momento en que el agua empezó a hervir se tienen que esperar al menos 5 minutos para que la clara cuaje. Esto permitirá pelarlo con más facilidad. De los 5 a los 8 minutos es lo que se conoce como “punto medio” o “pasado por agua”, es decir, la yema permanece untuosa.

Otro punto a considerar es retirar los huevos de la heladera un rato antes de hervirlos y colocarlos en el recipiente con cuidada ya que, si sufren un golpe, la cáscara puede quebrarse y luego se romperá durante la cocción.

También ten en cuenta que el agua que se requiere tiene que ser suficiente para que queden sumergidos completamente.

Detecta la frescura de los huevos. Foto: Pinterest.

Por otra parte, a pesar de que este punto no esté completamente bajo tu control, debes saber que si los huevos no son frescos pueden complicar la tarea de pelarlos. Un truco para detectar su frescura es introduciéndolos en un vaso con agua. Si se recuesta completamente en el fondo es porque son frescos. En cambio, si comienza a flotar es viejo.

Una vez que estén cocidos, la mejor forma de pelarlos es cuando estén fríos, pero si no tienes tiempo de esperar puedes ponerlo bajo el agua unos segundos. Luego hazlo rodar sobre una superficie y la cáscara saldrá en un segundo.