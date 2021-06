Delicioso y fácil: prepara unas galletas de limón ¡en 3 pasos!

Los cítricos son alimentos estupendos, no solo aportan textura, fragancia y color a las recetas. Si no que también, son muy beneficiosos para tu salud. En la receta del día de hoy, utilizaremos el limón, esta fruta concentra grandes cantidades de vitamina C es un nutriente que ayuda a proteger a las personas contra la mortalidad cardiovascular. También sirve para prevenir y tratar la neumonía. Además, favorece la absorción del hierro y ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. Todos estos beneficios estarán dentro de tus cookies de limón.

Geniales para la merienda y fantásticas para picotear, estas galletas te van a encantar. Son un gran acompañamiento de infusiones o como aperitivos de bebidas tipo café. Recuerda que, si deseas agregarle un toque especial, siempre puedes decorarlas. Puedes agregar sabores y colores con la decoración. Otra opción para esta receta, es darles un baño de chocolate. Anímate a sorprender a tus invitados con estas cookies llenas de sabor y fragancia. Ahora si, pon manos a la obra y ¡a cocinar!

Ingredientes:

½ vaso de aceite de coco

3 huevos

4 cucharadas de miel

1 taza de almendra laminada

1 taza de avena

Zumo de un limón

½ taza de azúcar moreno

Ralladura de limón

Sal

Preparación:

Primero, rallamos un poco de cáscara del limón para incluirla en la preparación. Esto nos dará textura, olor y sabor.

Luego, exprimirnos el limón para obtener su zumo. Puedes usarlo con la pulpa o no, dependiendo de tus gustos personales. También puedes agregar zumos de otras frutas.

Batimos los huevos y agregamos el azúcar. Seguimos batiendo hasta que se forme una crema, la cual será la base de nuestra preparación. Agregamos el zumo y la ralladura de limón.

Trituramos la avena y las almendras. Añadimos las harinas a la crema. Seguimos batiendo un poco más. Se habrá formado una masa. Amasamos un poco, formamos las galletas con las manos y las ponemos en una placa para horno .

Las horneamos 20 minutos a 180 grados y listo.

