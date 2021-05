¿Por qué Kevin Clark, el baterista de 'Escuela de Rock', se alejó de la actuación?

Kevin Clark se hizo conocido mundialmente gracias a su personaje en Escuela de Rock, el film dirigido por Richard Linklater que se estrenó en los cines en 2003. Allí, le dio vida al baterista Freddy "Spazzy McGee" Jones. En las últimas horas, se conoció la triste noticia de su temprana partida de este mundo: a los 32 años falleció al ser atropellado cuando se dirigía en bicicleta a su casa.

El hecho conmocionó a miles de fanáticos del largometraje en el mundo. Su hermana señaló que el actor y músico se encontraba volviendo a su hogar y fue embestido por un Hyundai Sonata alrededor de las 1:20 horas del miércoles en el vecindario de Avondale en Chicago. Para ser exactos: ocurrió en la calle Nort Western Avenue al 2600.

Las redes se llenaron de mensajes y uno de los que lo recordó con unas emotivas palabras fue el actor Jack Black, quien fue su compañero en el famoso rodaje que lo catapultó al estrellato. "Noticias devastadoras. Kevin se ha ido demasiado pronto. Alma hermosa, tantos recuerdos. Con el corazón roto. Enviando amor a su familia y a toda la comunidad de School of Rock", redactó el artista junto a una serie de instantáneas.

Si bien Clark alcanzó popularidad gracias a la actuación, su verdadera pasión era otra: la música. De hecho, llegó al set de grabación por un anuncio en el que buscaban niños que supieran tocar un instrumento. Por ello, luego de su grandioso debut frente a las cámaras, optó por alejarse de ellas para iniciar una sólida carrera como baterista profesional. También era compositor y daba clases a niños.

Jess Bess and the Intentions fue una de las últimas bandas con las que tocó. De hecho, su último concierto fue el sábado cuando el grupo realizó una presentación en directo en The Legendary Wooden Nickel.