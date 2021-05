La familia desconocida de Jennifer Lopez, la fama y fortuna no cambian sus orígenes

Jennifer Lopez fue seleccionada como bailarina de respaldo para los New Kids on the Block en 1991 y actuó con ellos durante su interpretación en los American Music Awards. Poco después consiguió su primer trabajo verdaderamente reconocido como una bailarina en el programa de televisión "In Living Color", pasó la audición para un papel de reparto y fue seleccionada finalista entre dos mil solicitantes.

La cantante Jennifer Lopez tiene fama, fortuna, y una familia a la cual protege. Esta estadounidense de 51 años y origen latino nació en El Bronx, Nueva York, fruto de la relación de los puertorriqueños David Lopez y Guadalupe Rodríguez. De ese matrimonio también nacieron Leslie Ann y Lynda Lopez.

Leslie es dos años mayor que Jennifer y vive en el condado de Westchester, Nueva York. Está casada y es madre de Nick y Brendan Scholl. Pese a la fama de su hermana, la primogénita de la familia Lopez prefiere estar alejada de los focos de las cámaras. Se conoce que es profesora y cantante de ópera, pero no tiene redes sociales e incluso evita asistir a eventos públicos con la intérprete.

Lynda, tiene 49 años, la hermana menor, es todo lo contrario. Ella estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Long Island y tiene una destacada carrera como periodista; ha trabajado para noticieros como Good Day, New York y FOX 5 Live. Gracias a su trabajo ganó un premio Emmy en 2001 en la categoría Noticias Sobresalientes de la mañana.

Imagen: Hola

La hermana menor de Jennifer Lopez también vive en Nueva York y es madre de una hija adolescente llamada Lucie Wren. Es fundadora, junto a sus hermana, de ‘Lopez Family Foundation’, en la que apoyan a mujeres y niños vulnerables con atención médica en Estados Unidos, Puerto Rico y Panamá.