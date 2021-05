Gastos hormiga: cómo evitarlos y cuidar el presupuesto

Muchas veces miramos la billetera o cuenta del banco y nos invade una pregunta: ¿En qué gasté el dinero? Si no encuentras una respuesta fácilmente probablemente se trate de los gastos hormiga que has hecho en pequeñas cosas que parecen no tener gran importancia de forma aislada pero que en el presupuesto tienen un gran impacto.

Aunque seas una persona a la que le gusta mantener todo en orden y saques cuentas periódicas para evitar consumos excesivos o deudas, puede que haya algunos gastos que se te pasen por alto pero que es importante identificarlas para tener conciencia de cuánto de dinero invertimos en ellas.

Foto: Econopedia

Preguntarte cuánta plata dispones en una semana o un mes para comprar snacks, galletas, chicles o café es una buena forma de comenzar a ajustar tu presupuesto, aunque su costo diario sea mínimo y pase desapercibido. Es que, justamente este es el problema de los gastos hormiga.

También debes poner bajo análisis cuántas cosas compras en el supermercado que realmente no necesitas. No hace falta ir al extremo, pero es habitual que en los centros de compras los grandes estantes llamen tu atención y termines llevando a casa algo en lo que no habías pensado.

Identificarlos y realizar un inventario en el que queden plasmado estos consumos será muy beneficioso para tu presupuesto ya que podrás establecer estrategias para disminuirlos si tu interés es ahorrar o disminuir el malgasto de dinero.

Eliminarlos a todos por completo no es la mejor opción que puedes tomar, ya que muchas veces suelen ser actividades o cosas que nos dan satisfacción. Es decir, si realmente te apetece tomar un café con un colega no deberías quitarlo de tu lista, aunque sí puedes hacerlo de forma más espaciada.

Foto: Freepick

En el caso del supermercado, la mejor estrategia es llevar la tradicional lista de compras. No solo sirve de ayuda memoria, sino que además te será útil para no distraer tu atención.

Las comisiones bancarias o gastos de envío son otra importante fuente de los gastos hormiga, poner tus cuentas al día o hacer tus propios trámites puede implicar un ahorro importante en intereses e impuestos.