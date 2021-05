¿Qué se hizo? El llamativo cambio en el rostro de Karina Jelinek

Si hay algo por lo que se las destaca a las celebridades es por estar continuamente pendientes de su imagen. Así es como muchas de ellas, han recurrido a diferentes tratamientos estéticos para evitar que se note en sus rostros el paso del tiempo. Pocos días atrás, "nueva cara" de Zac Efroc generó un gran revuelo y lo mismo ocurrió con Marcelo Tinelli y la portada de la revista Caras.

Ahora, quien sorprendió con un cambio en su rostro fue Karina Jelinek y en las redes, muchos de los usuarios se preguntaron "¿qué se hizo?".

La modelo estuvo presente en el programa que conduce Jey Mammon en América TV y se animó a hablar de todo, pero sobre todo sobre su gran deseo de convertirse en madre. "Me encantaría ser mamá, sí. No hace falta ir a Miami para hacer esas cosas", señaló al aire.

"Quiero que sea ahora y que no pase más tiempo. Estoy haciendo todos los trámites. Ana (Rosenfeld) dijo que en julio vamos a tener novedades, pero hasta que no esté segura de todo, no quiero decir nada porque es un proyecto muy personal", aseguró.

Cuando el conductor le consultó la posibilidad de adoptar, respondió: "Hay tantos niños que no tienen a dónde ir que me encantaría adoptar, si fuese así me encantaría tener un arén de niños en mi casa y que estén felices, que no sólo salgan de mi panza".

A sus 40 años, Jelinek reveló que siente que está en una nueva etapa de su vida. “Soy una mujer híper independiente y me siento feliz de lo que hago. Tengo mi empresa y estoy feliz”.