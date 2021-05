Estos son los escándalos que llevan a Ellen DeGeneres a abandonar su show

Ellen DeGeneres es una comediante, presentadora de televisión, actriz, escritora, y productora. La actriz protagonizó la comedia de situación “Ellen” en el año 1994 y es popularmente conocida por tener su propio programa de entrevistas. Ellen ha sido la presentadora de “The Ellen DeGeneres Show”, desde 2003, aunque esto estaría por cambiar ya que recientemente la comediante confirmó que abandonará su programa al finalizar la próxima temporada.

Si bien el contrato de la conductora finalizará en el año 2022, Ellen tendría sus propias razones para no volver a renovarlo. Según DeGeneres el motivo se encuentra en que para ella "The Ellen DeGeneres Show" "Ya no es un desafío". No obstante, podría haber una razón más allá de ello. Cabe recordar las recientes acusaciones que ha recibido la estrella por tener un "Ambiente de trabajo tóxico" que se oculta tras su eslogan de "Sé amable". Esto habría salido a la luz en un informe, que incluía acusaciones sobre conducta sexual inapropiada y acoso por parte de los productores que acabó en el inicio de una investigación por parte de “Warner Media” y tres despidos de productores.

Al respecto un ex empleado declaró: “Esa tontería de 'sé amable', sólo sucede cuando las cámaras están encendidas. Todo es para lucirse”. Por su parte, Ellen DeGeneres dio su propia opinión al respecto: “Como habrán escuchado, este verano hubo denuncias de un ambiente de trabajo tóxico en nuestro programa y luego hubo una investigación”. Luego agregó: "Me lo tomo muy en serio y quiero decir que lo siento mucho por las personas que se vieron afectadas... asumo la responsabilidad de lo que suceda en mi show".

Si bien Ellen se ha visto envuelta en grandes críticas y escándalos por su forma de tratar al personal y el ambiente hostil de su show, la verdadera razón de su partida sería otra. Tal parece que el programa de entrevistas “The Ellen DeGeneres Show” ha vivido una fuerte y dura caída en sus índices de audiencia, es decir en su rating, y en su capacidad para reservar invitados de primera categoría. ¿Será acaso debido a las acusaciones y denuncias? ¿O será que la conductora ya no es tan entretenida e interesante como antes?

Imagen: Sky News

No obstante abandonar su propio show no significa el final para Ellen ya que la actriz tiene una larga lista de obligaciones. Esto se debe a que además de "The Ellen DeGeneres Show", DeGeneres produce "Ellen's Game of Games" y "The Masked Dancer" en NBC, "Ellen's Next Great Designer" en HBO Max y "Endangered" en Discovery +, entre otros. Es decir que a pesar de sus 63 años la productora aún no estaría lista para un descanso total.