Snoop Dogg se confiesa: ¿Fumó marihuana con un ex presidente?

Pocos conocen a Calvin Cordozar Broadus Jr., pero todos conocen su pseudónimo artístico, Snoop Dogg; el es rapero, cantante, compositor, actor, productor de discos, personalidad de los medios, y empresario estadounidense. El referente del G-Funk es uno de los más populares del mundo y goza de un nombre sumamente reconocido debido a que ha vendido más de 23 millones de álbumes en los Estados Unidos y 35 millones de álbumes en todo el mundo. Lo que pocos conocen, es que al parecer Snoop "Doggy" Dogg tiene fuertes confesiones acerca de un ex presidente de los Estados Unidos.

Desde siempre Snoop estuvo destinado a la fama ya que su álbum debut en solitario, “Doggystyle”, debutó en el número uno en la popular lista de álbumes, el Billboard 200, vendió 800.000 copias en su primera semana y fue certificado cuádruple platino en 1994. El rapero es conocido por tener muchas amistades en el medio y en su país en general, ¿Será el ex presidente Barack Obama uno de ellos?

Recientemente Snoop Dogg, lanzó su nuevo álbum llamado "From Tha Streets 2 Tha Suites”. En dicho álbum una pista musical llama la atención ya que hablaría de que el rapero habría fumado marihuana en presencia del ex presidente de los Estados Unidos Barack Obama. Una estrofa de la canción llamada "Gang Signs" sería la que habla del tema al decir "Todavía bebiendo ginebra y jugo mientras fumo marihuana .Apuesto a que nunca soplo con Obama".

Dogg es también conocido por sus letras sinceras y directas lo que lo convierten en un rapero un tanto feroz que no teme decir lo que piensa. No obstante, es posible que Snoop esté bromeando en cuanto a haber fumado con Obama solo para conseguir captar el interés en su nuevo álbum. Sin embargo el cantante ya habría echo referencia a haber fumado en la Casa Blanca con anterioridad. Snoop hace un buen tiempo, en el año 2014, reveló en un episodio de su serie en línea "GGN: The Double G News Network" datos sobre su presencia en la Casa Blanca. Cuando al rapero se le preguntó "¿Alguna vez has fumado en la Casa Blanca?", Dogg respondió "En el baño" levantando con indiferencia un cigarro relleno de marihuana.

Imagen: The Times of Israel

Luego de esto el rapero aclaró “No en la Casa Blanca, sino en el baño. Porque dije, '¿Puedo usar el baño por un segundo?' y me dijeron: '¿Qué vas a hacer? ¿n°1 o n°2?, "Dije que n°2 '”, agregó Snoop Dogg. Luego siguió relatando “Entonces dije, 'Mira, cuando hago el n°2, usualmente, ya sabes, me fumo un cigarrillo o enciendo algo para obtener el aroma correcto'”, continuó el rapero. “Dijeron: '¿Sabes qué? Puedes encender un trozo de servilleta. Finalmente añadió “Dije, 'Yo haré eso'. Y la servilleta era esta”, le dijo Snoop al entrevistador mientras fumaba su cigarro de marihuana.