30 años después: así luce hoy Leticia Bustamante de 'Muchachitas'

Muchachitas se emitió en la pantalla chica en 1991 y es una de las telenovelas mexicanas más exitosas de aquella década. Producida por Emilio Larrosa para Televisa gira entorno a cuatro chicas de diferentes clases sociales quieren entrar a la Academia de Arte TAES (Taller de Artes Escénicas). En su búsqueda de ser famosas también les llega el amor y descubren que no todo es tan perfecto como parece.

Tres décadas han pasado desde que se rodaron las escenas y el elenco se encuentra muy cambiado. Una de las que brilló con su actuación fue Kate del Castillo, quien se puso en la piel de Leticia Bustamante. Fue uno de sus primeros papeles protagónicos y le permitió saltar al estrellato. Según ella misma, fue uno de los "más especiales" que ha tenido en su carrera.

Luego de su participación en la tira, fue parte de 'Mágica juventud' y a los años deslumbró en el videoclip 'Fuego de noche, nieve de día' del reconocido cantante puertorriqueño Ricky Martin. 'Imperio de cristal', 'Azul', 'Alguna vez tendremos alas' y 'La mentira' son algunas de las producciones de TV en las que participó en la década de los '90.

Es una de las actrices mexicanas que mayor repercusión ha tenido en el cine estadounidense, siendo parte de largometrajes como 'American Visa', 'Bad guys', 'No Good Deed' y 'The Miracle of Spanish Harlem', entre otras. Su trabajo más reciente en la pantalla grande fue en 'Bad boys for life'. También fue reconocida por la tira 'La Reina del Sur' y 'Cuando conocí al Chapo', basada en su experiencia con el narcotraficante mexicano, un episodio de su vida que hasta hoy sigue generando polémicas.

En la actualidad ya tiene 48 años y luce algo cambiada a cómo la recordamos en sus inicios en la actuación. ¡Mira cómo se encuentra hoy!