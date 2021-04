El impactante mensaje feminista de Karol G en los Latin American Music Awards 2021

Para Karol G la noche de los premios Latin Amenerican Music Awards fue una muy importante. La música latina recibió premios a las mejores canciones del género dentro de los llamados Latin American Music Awards, en donde se vieron y escucharon a los más grandes exponentes, con lo mejor de su repertorio en el último año.

Karol G recibió su premio por su canción “Tusa” que habla de una chica que sufrió por amor, "Porque un hombre le pagó mal, se cansó de ser buena y ahora es ella quien los usa, pero que ya no más". Lo que pocos saben sobre este himno de la cantante que posee casi 39 millones de seguidores en Instagram; es que en verdad, la letra no iba a ser así pero por suerte cambió y se convirtió en un himno para las chicas que tienen el corazón roto por un amor.

Este mérito se demostró en la entrega de premios ya que la canción estaba nominada para nueve estatuillas y ganó tres por esta melodía: Mejor Sencillo del Año, Canción Favorita y Colaboración del Año. La cantante aprovechó para alzar la voz de todas las chicas que se están abriendo camino en el imperio de la música.

Es una pena que Nicki Minaj no pudiera acudir al evento para recibir los galardones con Karol, ya que juntas interpretan “Tusa” aunque Minaj no le hizo falta ya que en uno de los discursos de la ganadora resultó totalmente inspirador para el género femenino. Habló de lo orgullosa que estaba de haber llegado a donde se encuentra en este momento.

Imagen: Instagram Karol G

‘‘Solamente quiero decir que estoy feliz y agradecida por los dos últimos años tan espectaculares que he tenido, y por toda la gente que sigue mi carrera, que sigue mi música. Gracias porque hacen que esto valga la pena. Y a todas las nenas que vienen en el camino, que estén mamis y bichotas, que sí se puede y aquí estamos. El día de mañana tú no me verás desde casa, vas a estar aquí’’, afirmo mientras agradecía por el premio e instaba a las mujeres a perseguir sus sueños.

Justo una de estas "nenas" que no para de escalar puestos es Mariah Angeliq, con quien Karol G interpretó su canción ‘El Makinon’. Ambas incendiaron el escenario de los Latin American Music Awards 2021 y demostraron que el reguetón si es femenino.