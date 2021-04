La trágica y desconocida vida de Prince

Prince Rogers Nelson nació en Minneapolis, Minnesota, el 7 de junio de 1958. Conocido simplemente como Prince, fue un cantante, compositor, bailarín y músico estadounidense, recordado por su ecléctico trabajo, su extravagante puesta en escena, vestuario y aspecto, su vida llena de controversias y su amplio registro vocal. Su música integró un sinnúmero de géneros, entre los que se destacan el pop, el funk, el new wave, el soul, el blues, el rock e incluso el jazz. En vida vendió más de 150 millones de discos en el mundo, siendo uno de los artistas más exitosos de la historia. Ganó siete premios Grammy, un American Music Award, un Globo de Oro y un premio Óscar por la banda sonora de la película “Purple Rain”.

Con todo lo mencionado anteriormente, podemos decir que estaba predestinado a ser un músico de éxito, solo fue superado en cuanto a música pop se refiere por Michael Jackson . Pero la vida real muchas veces no tiene nada que ver con lo que se piensa de las estrellas de rock y este es el caso de Prince. Aunque el cantante nació epiléptico, cualquiera que lo haya visto sobre un escenario puede decir que el artista tenía un gran manejo de su cuerpo. Sin embargo en una entrevista en 2009 con “The Guardian”, reveló que era un niño epiléptico y enfermizo y en ese momento dijo: "Nunca había hablado de esto antes, pero nací epiléptico y solía tener convulsiones cuando era joven". Increíblemente un día le dijo a su madre: “Mamá, ya no voy a estar enfermo". Cuando su madre le preguntó cómo lo sabía, él simplemente contestó: "Porque un ángel me lo dijo".

Prince tenía serios problemas de cadera, en el escenario era tremendamente físico en sus presentaciones se lo podía ver muy activo, saltando y bailando, con zapatos de plataforma y de tacón alto. Esto causó estragos en su cuerpo a lo largo de los años. En un momento se habló de que el músico necesitaba un reemplazo doble de cadera, pero no podía hacerlo ya que era testigo de Jehová y su religión no le permitía hacerse transfusiones de sangre. Lo que lo llevó a tomar grandes cantidades de analgésicos a lo largo de toda su vida.

Imagen: Instagram Prince

No es una novedad que tenía un gran carisma y era muy popular entre las mujeres, pero desgraciadamente no tuvo suerte en el amor. Habiendo sido muy reservado en su vida privada, se sabe que su primera esposa fue Mayte García, bailarina y cantante de respaldo del músico. Con Mayte tuvo 2 hijos, el primero de ellos murió a las pocas horas de nacer y el segundo sufrió un aborto espontaneo en un ya avanzado estado de gravidez, luego de un tiempo se divorciaron en el año 2000. Su segundo matrimonio fue con Manuela Testolini en 2001 con quien trabajó en la organización filantrópica de Prince, los dos se unieron para compartir su amor por la caridad, pero el amor estaba destinado a durar poco y se divorciaron en 2006.

Imagen: Instagram Prince

Pince tuvo problemas de salud en sus últimos años y además adquirió una fuerte adicción a los opioides. En sus últimos años de vida su círculo íntimo se dio cuenta de su gran adicción a los analgésicos. Su salud comenzó a desmoronarse en 2016, cuando el médico de su guardaespaldas le dio una inyección intravenosa por nauseas y vomito. El 15 de abril del mismo año el cantante se desmayó en un avión en el iba rumbo a Illinois, en ese momento se dijo que fue una fuerte gripe , pero en realidad era una sobredosis de analgésicos. Prince fue un artista que murió antes de tiempo el 21 de abril de 2016, fue encontrado en un ascensor en su finca de Paisley Park. Tenía sólo 57 años.