Kanye West ya está listo para dar el primer paso y sabe con quien salir luego de su divorcio con Kim Kardashian

Kanye West rapero, productor, diseñador de moda, y político; recientemente se ha visto envuelto en escándalos por su separación con la celebridad Kim Kardashian. El artista, quien ha sido influyente en el desarrollo del hip hop convencional y la música popular en general; al parecer ya estaría pensando en su próxima relación amorosa y sería con una persona de su mismo entorno para poder sentirse más cómodo.

Kanye West ganó notoriedad como productor de Roc-A-Fella Records a principios de la década de 2000, produciendo singles para varios artistas de la corriente principal. El artista está muy involucrado en el mundo de la música sin embargo, nunca deja de ser objeto de controversia ya que ha recibido toda la atención de los medios, especialmente por su conducta en entregas de premios, en las redes sociales y en otros entornos públicos. Recordemos la gran pelea que tuvo con la cantante Taylor Swift la cual llegó hasta los más graves insultos.

Por otro lado, su matrimonio con la personalidad de televisión Kim Kardashian, también le ha provocado el ser fuente de atención de los medios. Esto se debe a que Kim es una personalidad de los medios, socialité, modelo, empresaria, productora y actriz estadounidense. Además de ello, Kardashian ganó la atención de los medios por primera vez como amiga y estilista de Paris Hilton, pero recibió más atención por “Keeping Up with the Kardashians” programa del cual es un personaje principal.

West y Kardashian se comprometieron en octubre de 2013 y se casaron el 24 de mayo de 2014, logrando consumar cuatro hijos: North West, Saint West , Chicago West y Psalm West. No obstante el escándalo persiguió a la ex pareja ya que en julio de 2020, West reveló que anteriormente había querido que abortaran a su primer hijo, pero Kardashian se negó. Desde allí en más el divorcio se hizo más que evidente y Kanye hizo el comentario reconociendo la posibilidad de que Kardashian terminara su matrimonio por su comentario. Posteriormente el rapero confirmó en Twitter que había estado intentando divorciarse de Kim.

Imagen: Infobae

Finalmente el 19 de febrero de 2021, Kim Kardashian solicitó oficialmente el divorcio y tanto Kanye como Kardashian citaron "diferencias irreconciliables" como causa del divorcio y acordaron la custodia compartida de sus cuatro hijos. Si bien West es uno de los artistas musicales más vendidos del mundo, con más de 20 millones de álbumes y 140 millones de sencillos vendidos en todo el mundo; es extraño que jamás haya salido con una artista, aunque al parecer ya estaría listo para hacerlo. Recientemente el rapero reveló que a pesar de su muy reciente divorcio de Kim, el ya estiraría listo para encarar una nueva relación quiere que esta sea "con un artista y una persona creativa", reveló una fuente a “Six Page”, ya que el rapero quiere "que puedan hablar el mismo idioma con cada uno".