Muy f'ácil: disfruta de una pasta casera ¡con 3 ingredientes!

Para los que disfrutan de comer algo rico, casero y con la alternativa de acompañarlo con la salsa de tu gusto, con esta receta podrás hacer ravioles, espaguetis ¡y mucho más! No te preocupes si no tienes la pastalinda, puedes utilizar un palo de amasar para trabajar la masa.

Los fideos caseros son una verdadera delicia, una vez que uno prueba pasta fresca no quiere más la pasta seca. Esta receta si se puede hacer y congelar, pero en ese caso tenemos que colocar unas gotitas de limón en la masa para que no se oxide y no se oscurezca.

Ahora con toda la información podrás sorprender a toda la familia ¡que la disfrutes!

Ingredientes por persona:

1 huevo

100 gr de harina 0000 (aunque también se puede usar 000)

1 cda de aceite de oliva (opcional)

Una pizca de sal (opcional)

Procedimiento:

Hacemos un volcán de harina, colocamos la pizca de sal y en el centro colocamos el huevo y un chorrito de aceite, unimos los ingredientes y cubrimos el bollo.

Luego preparamos la mesada con harina y estiramos la masa, que nos quede pareja y prolija.

Posteriormente cortamos en la forma que más nos guste, podemos hacer ravioles, papardelle, tagliatelle o lo que gustes.

