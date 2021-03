Top: los Récords Guinness más raros ¿Serías capaz de comerte un avión?

El Guinness World Records traducido como Récords mundiales Guinness es un libro de referencia que se publica anualmente, enumerando récords mundiales tanto de logros humanos como del mundo natural. Este libro que se inició en 1954, almacena todo tipo de récords, desde los más comunes hasta los más raros. Son estos últimos los cuales recopilamos y trataremos hoy.

Comenzaremos por Josh Evans quien logró romper el récord por más peso sostenido en la cabeza. Cuando uno oye esto se imagina un par de kilos ya que el cráneo humano no es un juguete; sin embrago, este hombre logró mantener un vehículo con su cabeza durante unos segundos. Sí así como lo leen Josh sostuvo un auto en su cabeza logrando obtener su raro récord.

Continuaremos con un récord digno de payasos de circo ya que esta es su especialidad, no obstante fue un grupo de mujeres el que logró quedarse con este. Estamos hablando del Récord Guinness por lograr introducir la mayor cantidad de personas en un vehículo. En este caso, fueron 28 mujeres quienes se propusieron a entrar en un Mini Cooper logrando así batir el récord anterior el cual era de 27 personas.

El siguiente récord no solo es raro sino que además es sumamente peligroso para la salud, ya que Michel Lotito logro batir el récord de comer una tonelada de metal puro a lo largo de su vida. Esto se debe a su increíble estómago y dientes capaces de digerir cualquier cosa. Un dato no menor es que el hombre se comió una avioneta entera para obtener así su Récord Guinness. No obstante el siguiente récord suena un poco más delicioso, ya que es el récord del Iglú de chocolate más grande del mundo. Este dulce iglú fue construido por Marco Fanti y sus ayudantes creando así un iglú de 1.65 metro de altura y conformado por 3.6 toneladas de ladrillos de chocolate.

Imagen: Wikipedia

Por último traemos un Récord Guinness un poco grotesco para aquellas personas sensibles ya que hablamos del hombre con los pelos de oreja más largos del mundo. Este es el caso Radhakant Bajpaiahora un hombre proveniente de la India el cual cuenta con 25 centímetros de largo en el vello de sus orejas. Finalmente hablaremos de Marc Redondo, quien tiene el Récord Guinness por ser el hombre que más veces ha sido impactado por un rayo a lo largo de su vida. En total fueron 7 los rayos que le cayeron a Marc entre 1942 y 1977,logrando sobrevivir a todos y cada uno de los impactos.