Impresionante parecido: se filtran nuevas imágenes de Kristen Stewart caracterizada como Lady Di

Un mes más tarde de haber salido a la luz la primera imagen de Kristen Stewart en el papel de la princesa Diana de Gales, ahora se filtraron nuevas fotografías que impactaron por el notable parecido entre las dos mujeres. La joven actriz se encuentra participando en el rodaje 'Spencer' del cineasta chileno Pablo Larraín que, aún, no tiene fecha de estreno.

En el primer adelanto de la película se la pudo ver a la joven estadounidense interpretando a Lady Di con uno de sus gestos más característicos: con la cabeza ladeada y la mirada perdida. Además, el conjunto que vistió trajo a la memoria uno que lució Diana en un servicio religioso en Sandringham en la Navidad de 1991.

Ahora, en las nuevas capturas que se filtraron del largometraje se la puede ver a la actriz con una chaqueta de cuadros rojos y verdes, gafas de sol y uno de sus clásicos peinados. El atuendo es muy similar a uno que llevó en enero de 1989, cuando el príncipe Guillermo tenía seis años y su hermano, el príncipe Harry, cuatro. En una de las instantáneas se la ve a Stewart con unas zapatillas anacrónicas que, probablemente, no salieron en la escena filmada.

Si bien no hay fecha para el lanzamiento de la película, se prevé que será unos meses antes de entrar en el 2022, año en el que se cumplirá el 25º aniversario de su muerte. El director latinoamericano pretende plasmar en la cinta el momento del fracaso matrimonial de Diana con el príncipe Carlos y cuando decide divorciarse de él a principios de los años noventa.

Para entrar en personaje, Stewart ya ha leído más de tres biografías de Lady Di. "El acento de Diana es lo que más me intimida, La gente conoce su voz, que era muy distintiva y muy particular", señaló en una entrevista con la revista InStyle.

Ella no es la primera que interpreta a Diana en un proyecto audiovisual. Anteriormente ya lo hizo Naomi Watts en 'Diana' de 2013, Serena Scott Thomas en el film 'Diana: Her True Story' basado en la biografía de Andrew Morton en 1993. Recientemente Emma Corrin lo hizo también en la cuarta temporada de 'The Crown'.